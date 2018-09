Halo - Der "Heiligenschein", der Formel-1-Piloten das Leben rettet

Beim Startunfall im Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps hat das Cockpitgerüst "Halo" Charles Leclerc vor schweren Verletzungen bewahrt. Halo wurde in Deutschland entwickelt und wird in immer mehr Rennserien eingesetzt. Der Bügel hält 12,5 Tonnen aus, wiegt dabei aber nur sieben Kilogramm.