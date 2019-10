Audio: Sportschau in 100 Sekunden

1. FC Köln will Aufwärtstrend in Mainz fortsetzen. Ärger für Fans und Mitarbeiter von Borussia Mönchengladbach nach dem Europa League Spiel in Rom. Regierung von Tokio lehnt die Verlegung der Marathon- und Geher-Wettbewerbe nach Sapporo ab. Emre Can für ein Spiel gesperrt. | audio