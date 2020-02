Formel-1-Warm-Up: Die neue Saison steht in den Startlöchern

Ferrari ist in der Formel 1 mittlerweile im zwölften Jahr ohne Fahrer-WM-Titel. Diese Durststrecke soll in der kommenden Saison beendet werden. Sebastian Vettel und Charles Leclerc fahren in diesem Jahr auf Augenhöhe, um Lewis Hamilton & Co. vom Thron zu stoßen.