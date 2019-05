Formel 1 in Zandvoort - Verstappen testet auf seiner "Veranda mit Meerblick"

Max Verstappen hat als jüngster Formel-1-Sieger der Geschichte einen regelrechten Hype in seinem Heimatland Niederlande ausgelöst. Ab 2020 wird die Königsklasse des Motorsports wieder in Zandvoort Rennen austragen. Verstappen durfte bereits ein Jahr zuvor einen Test in den Dünen Hollands absolvieren.