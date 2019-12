Video: Doncic übertrumpft James: Mavericks beenden Lakers-Serie

Sportschau. . 00:46 Min. . Das Erste.

Zehn Spiele in Folge hatten die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gewonnen - dann kamen die Mavericks. Dallas‘ Luka Doncic stellte LeBron James in den Schatten. | video