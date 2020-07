Perfekt: Formel-1-Comeback auf dem Nürburgring

Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort bestätigte dem SWR, die Rennserie werde vom 9. -11. Oktober auf der Traditionsstrecke fahren und soll als "Großer Preis der Eifel" ausgetragen werden. "Da kommt was zurück. Das ist Emotionalität pur", so Markfort. Für die Rennstrecke sprach, "die Location, das Know-How solche Veranstaltungen durchzuführen, auch in der Kürze der Zeit."

Ziel sind Zuschauer an der Rennstrecke

Stand jetzt müssten die Rennsport-Fans die Rückkehr der Boliden am TV-Bildschirm verfolgen. Markfort versicherte, dass an einem einem Zuschauerkonzept wie in der Fußball-Bundesliga gearbeitet werde. „Das Ziel ist es mit Zuschauern zu fahren. Wir werden in Kürze mit Konzepten mit den Behörden in die Diskussion einsteigen." Damit eine Umsetzung mit und für die Fans funktioniert, müssen rund um den Ring sowie an der Rennstrecke unter den vorgegebene Sicherheits- und Hygienemaßnahmen beachtet werden. „Welche Sitzreihen können wir belegen, welche Zuwege zu den Tribünen gibt es, wie sieht es mit dem Catering oder der Anfahrt aus?“, zählt Markfort die Grundlagen für das Konzept auf und ist optimistisch, dass man eine tragfähigen Entwurf hinbekommt.

„Wir werden definitiv kein Geld verlieren!“

Formel-1-Rennen sind kostspielig für den Veranstalter, Gewinne zu erzielen fast unmöglich. Dennoch bekräftigt der Geschäftsführer, nicht von der Maxime abzuweichen, „dass es ein wirtschaftlich sinnvoller Deal sein muss. Den haben wir gefunden. Der passt für beide Seiten.“ Von Gewinnen will Markfort nicht sprechen, aber „wir werden definitiv kein Geld verlieren. Das ist das Wichtigste.“ Dass die Formel 1 wieder zurück in Rheinland-Pfalz ist, freut auch den Innenminister Roger Lewentz. Es sei ein gutes Signal für die rennsporterfahrene Region, dass mit dem „Großen Preis der Eifel“ wieder ein Wettkampf im Rahmen der Formel-1-Weltmeisterschaft in Rheinland-Pfalz ausgetragen werde.

Der letzte Sieger hieß Sebastian Vettel – im Jahr 2013

Das bislang letzte Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring fand 2013 statt. Vor sieben Jahren gewann Sebastian Vettel im Red Bull. Wegen finanzieller Probleme der Streckenbetreiber hatte es danach keine Grand-Prixs mehr der Königsklasse in der Eifel gegeben. In der Tat spricht vieles für den Nürburgring. Am Donnerstag hatte Jorn Teske, Geschäftsführer des Hockenheimrings bestätigt, dass in diesem Jahr definitiv kein Formel-1-Rennen auf dem Traditionskurs in Nordbaden gefahren wird. "Wir haben immer versucht, eine Lösung zu finden. Wir sind aber immer bei unserer Maßgabe geblieben, dass wir nicht auf Kosten sitzen bleiben dürfen", sagte Teske. "Wir sind am Ende nicht zusammengekommen."