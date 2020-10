Formel 1 - Hamilton stellt Schumacher-Rekord ein

Hamilton war in der "Grünen Hölle" nur von Startplatz zwei aus ins Rennen gegangen, profitierte aber auch vom Motorschaden seines Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Zweiter wurde Max Verstappen im Red Bull vor Daniel Ricciardo im Renault. Den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde luchste in der letzten Runde Verstappen Hamilton noch ab.

Harte Attacke in Runde eins

Gleich in der ersten Kurve startete Hamilton eine harte Attacke auf seinen Teamkollegen und Polesetter Bottas. Der Brite hatte auch schon kurz die Nase vorn, drängte den Finnen neben die Strecke - konnte dann aber die Pace nicht ganz halten und musste wieder klein begeben.

Offenbar waren auch die Reifen des Sechsfach-Weltmeisters noch nicht ganz auf Temperatur, so dass Bottas in der Folge einen ordentlichen Vorsprung herausfahren konnte.

Vettel dreht sich von der Strecke

Für Sebastian Vettel setzte sich im Rennen die Enttäuschung aus dem Qualifying nahtlos fort. Erst verlor er von Startplatz elf aus sogar noch einen weiteren Rang, dann verbremste er sich bei einm Angriff auf Antonio Giovinazzi im Alfa Romeo demaßen, dass er sich von der Strecke drehte, das Kiesbett streifte und den Wagen nur mit ganz viel Mühe wieder einfangen konnte.

Noch schlimmer ging es für Bottas weiter: Erst musste er in Runde 13 nach einem Verbremser Hamilton vorbeiziehen lassen, nach seinem Boxenstopp funkte er dann plötzlich "no power" an seine Boxencrew und musste in der 19. Runde seinen Mercedes mit einem Motorschaden abstellen.

Räikkönen schießt Russell ab

Auch im Hinterfeld ging es zur Sache. Der erfahrene Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) verschätzte sich bei einem Überholmanöver und schoss George Russell im Williams ab - als Quittung bekam er eine Zehnsekunden-Strafe, Russell musste kurz danach aufgeben.

An der Spitze kehrte derweil gähnende Langeweile ein. Hamilton hielt sich Verstappen im Red Bull locker vom Heck, brachte meist acht bis zehn Sekunden zwischen sich und den Niederländer. Dahinter kam dann lange gar nichts, der drittplattzierte Riccciardo war nach drei Vierteln des Rennens schon um eine komplette Minute distanziert.

Hülkenberg lässt Vettel stehen

Vettel hatte sich inzwischen etwas stabilisiert und von zahlreichen Ausfällen profitiert (nach Bottas und Russell auch Lando Norris im McLaren, Alex Albon im Red Bull und Esteban Ocon im Renault), ehe er die nächste Ohrfeige kassierte.

Gelegenheitsfahrer Nico Hülkenberg, der diesmal im Racing Point den erkrankten Lance Stroll ersetzte, setzte in Runde 42 zum Überholmanöver gegen den viermaligen Weltmeister an - und ließ Vettel einfach stehen. Kurz zuvor hatte der Heppenheimer auch das direkte Duell gegen Charles Leclerc verloren, wobei sich die beiden Ferrari-Kollegen um ein Haar mal wieder gegenseitig abgeräumt hätten - Schuld hätte aber eindeutig der Monegasse gehabt.

Safetycar bringt nochmal Spannung

Im letzten Rennviertel brachte eine Safetycarphase dann wenigstens nochmal ein bisschen Spannung, weil das Feld wieder komplett zusammengeschoben wurde. Erst griff Ricciardo Verstappen an, scheiterte aber knapp und musste sich in der nächsten Kurve seinerseits der Attacke von Racing-Point-Pilot Sergio Perez erwehren - letztlich blieb aber alles wie gehabt.

Beeindruckend blieb die Vorstellung von Hülkenberg, der von Startplatz 20 aus sage und schreibe zwölf Plätze gutmachte und einmal mehr zeigte, dass er für 2021 wieder ein Stamm-Cockpit in der Königsklasse verdient hätte. Vettel, der seinen Platz im nächsten Jahr bei Racing Point/Aston Martin sicher hat, verpasste hingegen als Elfter erneut die Punkte.

Stand: 11.10.2020, 15:54