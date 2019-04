Vettel verpasst Pole Position klar - Bottas vorne

Der Heppenheimer musste sich am Samstag (13.04.2019) in der Qualifikation zum Großen Preis von China in seinem Ferrari mit dem dritten Platz zufrieden geben. "Wir hatten eine gute Session, es wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen", sagte Vettel. Mit Blick auf die Konkurrenz von Mercedes und das Rennen am Sonntag meinte der Deutsche: "Die sind verdammt schnell in den Kurven. Vielleicht können wir auf den Geraden etwas machen."

Hamilton: "Konnte immer was abknabbern"

WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas im Mercedes vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. "Valtteri war herausragend. Ich habe gepusht und konnte immer etwas an Zeit abknabbern. Am Ende war es knapop. Ein toller Job vom ganzen Team", meinte der Brite Hamilton. Vierter wurde Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Nico Hülkenberg belegte im Renault den achten Platz.