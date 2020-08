Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes sicherte sich im Qualifying zum großen Preis von Spanien am Samstag (15.08.2020) die Pole Position knapp vor Vize-Weltmeister Valtteri Bottas (Finnland) im zweiten Mercedes. Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) holte Startplatz drei.

100. Pole für Mercedes

Hamilton war auf der 4,655 Kilometer langen entscheidenden Runde um 59 Tausendstelsekunden schneller als der Finne. Für Hamilton ist es die vierte Pole im sechsten Rennen in diesem Jahr und die 92. in der Karriere des 35 Jahre alten Briten. Seit der Einführung der Turbo-Hybridmotoren zur Saison 2014 ist es die 100. Pole für Mercedes.

Hitze als einer der größten Gegner

Einer der größten Gegner Hamiltons war nach eigener Aussage "die Hitze hier in Barcelona, das ist körperlich sehr anstrengend und macht uns auch das Reifenmanagement schwer. Wir saßen im Team lange zusammen und haben vor allem über Sonntag gesprochen. Dann wird Red Bull wieder sehr stark sein."

An der so deutlichen Überlegenheit in der Qualifikation könnte sich ab dem kommenden Grand Prix in Spa (30. August) etwas ändern: Dann nämlich soll der Sondermodus der Motoren für die heiße Phase der Zeitenjagd verboten werden, und Mercedes verfügt über den stärksten Extraschub.

Verstappen in Lauerstellung

Und Max Verstappen lauert bereits auf dem dritten Startplatz. Er war über sieben Zehntelsekunden langsamer als Hamilton. Nach seinem Sieg am vergangenen Sonntag (09.08.2020) in Silverstone wahrte der 22 Jahre alte Niederländer dennoch seine Erfolgschancen für das Rennen am Sonntag (16.08.2020). 2016 hatte er auf dem Kurs in Barcelona den ersten seiner bisher neun Grand-Prix-Siege gefeiert.