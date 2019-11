GP von Singapur:

Schwächephase: Drei Rennen in Folge kann Mercedes den Sieg nicht erringen. In Spa und Monza zeigt Ferrari-Fahrer Charles Leclerc seine Klasse und gewinnt. In Singapur fährt Sebastian Vettel seinen bislang einzigen Saisonerfolg ein. Mercedes verpasst (erst) zum zweiten Mal in der Saison 2019 das Siegerpodest.