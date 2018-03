Die Ausgangslage

Die ist vor dem ersten Saisonrennen schwer einzuschätzen. Als Favoriten gehen die üblichen Verdächtigen an den Start: Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) und Sebastian Vettel (Ferrari). Daniel Ricciardo und Max Verstappen (beide Red Bull) haben Außenseiterchancen. Die ersten vier der insgesamt acht Testtage in Barcelona waren durch winterliche Kälte und sogar Schnee schwer beeinflusst.

In Melbourne kann es dagegen auch im australischen Herbst noch bis zu 30 Grad heiß werden. Das erste Freie Training am Freitag (24.03.2018) könnte erste Aufschlüsse darüber geben, wie Autos und Fahrer in Form sind.

Video starten, abbrechen mit Escape Saisonstart in der Formel 1 | Sportschau | 22.03.2018 | 01:00 Min. | Verfügbar bis 22.03.2019 | Das Erste

Das sagen die Fahrer

Herausforderer Sebastian Vettel geht beim Saisonauftakt mit vorsichtigem Optimismus an den Start. "Wir haben alle Gründe, zuversichtlich zu sein, zu diesem Zeitpunkt weißt du aber nicht, wo die anderen stehen" , sagte der Ferrari-Pilot. Vettel, der mit neuem Kurzhaarschnitt im Fahrerlager von Melbourne erschien, betonte: "Deswegen macht es keinen Sinn zu sagen: Wir zerblasen die anderen." Der 30 Jahre alte Heppenheimer bekräftigte, dass Titelverteidiger Lewis Hamilton und Mercedes als Topfavoriten in das erste von 21 Rennen starten.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat das Gefühl vor dem Saisonauftakt mit einer Besteigung des Mount Everest verglichen. "Wir haben es in der Vergangenheit schon erfolgreich geschafft, aber im Moment befinden wir uns zunächst nur im Basislager" , sagte der Österreicher. Titelverteidiger Lewis Hamilton gab sich dagegen gewohnt cool. Er wolle "die Pole holen und überzeugend gewinnen" , sagte der Brite.

Video starten, abbrechen mit Escape Vor Formel-1-Saisonstart: Melbourne macht sich bereit | Sportschau | 20.03.2018 | 01:07 Min. | Verfügbar bis 20.03.2019 | Das Erste

Die Strecke

Die 5,303 Kilometer lange Strecke im Albert Park wird mit hohem Vollgas-Anteil gefahren. 58 Runden müssen die Fahrer absolvieren. "Im Albert Park ist es nicht einfach zu überholen. Wir werden unser Bestes versuchen, aber die Geraden sind nicht lang genug und einige der Kurven vorher sind 90-Grad-Kurven" , sagt Red Bull-Pilot Max Verstappen: "Das macht es schwer, zum Überholen anzusetzen. Manchmal ist es auch schwer, durch die Schatten der Bäume entlang der Strecke den Bremspunkt zu erwischen."

Auch Kevin Magnussen vom Team Haas findet den Kurs "verzwickt. Du hast das Gefühl, auf einem Stadtkurs zu fahren, aber den Flow einer permanenten Rennstrecke. Es gibt einige holprige Stellen, die Bremszonen sind verwinkelt und die Kurven manchmal eng" .

Gute deutsche Statistik

Die Bilanz der deutschen Fahrer kann sich sehen lassen. Drei Piloten trugen sich im Albert Park schon in die Siegerlisten ein. Michael Schumacher gewann das Rennen in Melbourne viermal (2000, 2001, 2002 und 2004), Nico Rosberg zweimal (2014 und 2016) genauso wie Sebastian Vettel (2011 und 2017). Schumacher ist damit auch Rekordsieger.

Was ist anders?

Einiges: Für Grid Girls werden Grid Kids die Fahnen der Fahrer halten. Der Start erfolgt zehn Minuten später um 07.10 Uhr MEZ . Vor dem Start wird an den langjährigen Verantwortlichen von Melbourne erinnert. Ron Walker starb am 30. Januar mit 78 Jahren. Die Start- und Zielgerade trägt neuerdings seinen Namen.

Australische Fans hoffen

Einen Podiumsplatz beim Heimrennen zu holen, das hat noch kein Australier geschafft. Die australischen Fans drücken Red Bull-Pilot Daniel Ricciardo deshalb besonders die Daumen, und der ist natürlich ganz besonders motiviert. Ricciardo war vor vier Jahren nah dran am Podesplatz, doch damals wurde sein zweiter Rang aberkannt.

Stand: 22.03.2018, 12:40