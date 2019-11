Bottas legte im Qualifying in 1:32,029 Minuten die beste Zeit hin. Zweiter mit dünnen 12 Hundertstel Sekunden Rückstand wurde am Samstag Sebastian Vettel im Ferrari vor Max Verstappen im Red Bull und Vettels Teamkollegen Charles Leclerc. Für Bottas war es die fünfte Pole der Saison.

Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes kämpft nur von Startplatz fünf aus um den vorzeitigen Titelgewinn. Bereits Rang acht reicht Hamilton allerdings, um sich aus eigener Kraft die WM-Krone aufzusetzen. Wenn Bottas nicht gewinnt, muss Hamilton für den Titelgewinn sogar nicht einmal ins Ziel kommen. Renault-Pilot Nico Hülkenberg geht von Rang elf ins drittletzte Saisonrennen.

Bottas für das Rennen optimistisch

"Ich bin sehr glücklich", sagte Bottas. "Das gibt mir ein gutes Gefühl für das Rennen. Ich habe die Geschwindigkeit, darauf konzentriere ich mich." Ein sichtlich zufriedener Vettel, der zum 100. Mal aus der ersten Reihe in ein Formel-1-Rennen gehen wird, erklärte: "Von meiner Seite in der Startaufstellung sieht es kürzer aus Richtung Kurve eins. Ich hoffe auf einen guten Start und dann auf ein gutes Rennen."

Dabei endete in Austin eine beeindruckende Ferrari-Serie: In den vorherigen sechs Rennen stellte die Scuderia stets den Pole-Setter - unter dem Strich sprangen allerdings "nur" drei Siege heraus. Auf der Gegenseite holte Mercedes zum ersten Mal seit dem Großen Preis von Deutschland Ende Juli wieder den besten Startplatz.

Hamilton zeigt sich noch nicht

Hamilton enttäuschte dieses Mal auf der abwechslungsreichen Strecke vor den Toren der texanischen Hauptstadt, auf der er in den vergangenen drei Jahren jeweils auf Pole stand und in fünf von insgesamt sieben Auflagen siegreich war.

Hamilton hatte allerdings im Vorfeld erklärt, seinen sechsten Titel "auf angemessene Weise" gewinnen zu wollen - am liebsten mit einem Sieg, wie 2015 an gleicher Stelle. Über Nacht wurde auf dem Circuit of the Americas der Streckenbelag in den Kurven eins und neun geglättet, nachdem zahlreiche Fahrer die Bodenwellen kritisiert hatten.

Vettel sprach von "Schanzen", Hamilton klagte nach dem ersten freien Training wegen der heftigen Vibrationen über Kopfschmerzen. Tatsächlich konnten die größten Unebenheiten offenkundig entschärft werden.

