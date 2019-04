DAS SCHWARZE WOCHENENDE: Insgesamt 33 Piloten starben in einem Formel-1-Auto, am schwarzen Wochenende von Imola 1994 gleich zwei. Im Abschlusstraining am 30. April verunglückt der Österreicher Roland Ratzenberger. Tags darauf stirbt im Rennen der dreimalige Weltmeister Ayrton Senna, Brasiliens Nationalheld und das Idol einer ganzen Generation, bei einem schweren Unfall in der Tamburello-Kurve. In der Folge werden die Sicherheitsmaßnahmen massiv verschärft.