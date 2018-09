Es gibt sie, seit es die Formel 1 gibt und die Teams aus zwei Fahrern bestehen. Aber trotzdem bringt die Stallregie, dieser Eingriff von außen, regelmäßig viele Zuschauer in Rage, in den Sozialen Netzwerken führen sie zu Wutausbrüchen: verständlich. Schließlich schaut man Autorennen, um Rennaction zu sehen. Und nicht mitanhören oder zumindest -sehen zu müssen, wie künstlich aus der Box das Geschehen gelenkt wird. So wie jetzt wieder in Sotschi, Mercedes Bottas anwies, Hamilton vorbeizulassen: "Wir mussten das jetzt machen" , hieß es entschuldigend via Boxenfunk.

"Let Michael pass"

Vergleichbare Fälle haben seit Jahrzehnten für Furore gesorgt: "Let Michael pass for the championship!" Dieser Befehl an Rubens Barrichello 2002 in Österreich war quasi die Mutter aller Stallorderfälle - damals wurde Michael Schumacher der Weg zur WM geebnet, obwohl gerade mal sechs Rennen gefahren waren und Schumacher davon bereits vier gewonnen hatte. Barrichello zögerte den Platztausch damals bis kurz vor dem Zielstrich hinaus, eine Demonstration seiner Wut und Enttäuschung. Schumi schämte sich so sehr, dass er auf dem Podium Platz eins und den Siegerpokal an den Kollegen abgab - Ferrari bezahlte damals eine Million US-Dollar für den Zeremonienverstoß. Nicht aber für die damals noch erlaubte, später dann verbotene und jetzt wieder zulässige Stallregie.