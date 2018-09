Noch benutzt Sebastian Vettel die Wir-Form. Und das ehrt ihn. Wo Lewis Hamilton schnell mal Klartext auch in Richtung des eigenen Teams redet, wenn Mercedes mal etwas vermasselt, hält sich Vettel erstaunlich zurück. Nach dem Debakel in Singapur mit rund 40 Sekunden Rückstand auf Hamilton sagte er: " Ich habe vor dem Wochenende gesagt: Wir können nur uns selber schlagen - und wir haben hier nicht alles gezeigt, was wir können."

Immer wieder die falsche Strategie

Treffender wäre gewesen: "Wir können uns nur selber schlagen - und das haben wir mal wieder eindrucksvoll geschafft." Dass Ferrari in dieser Saison eigentlich das beste Gesamtpaket hat, gilt im Formel-1-Zirkel als unbestritten. Aber was sie in Maranello Rennen für Rennen daraus machen, ist teilweise schlimm.

Mal ist es Vettel selber mit seinen hanebüchenen Aktionen wie beim Deutschland-Grand-Prix oder auch in Monza, als er zwei klare Siegchancen liegenließ. Aber noch deutlich öfter als sein Starpilot hat die Strategie-Abteilung der Ferraristi daneben gelegen. So wie in Singapur mit der Reifenwahl.

Ultra-soft war die falsche Wahl

Denn eigentlich lief zunächst mal alles gut für den Heppenheimer. Das Auto hatte sogar soviel Power, dass sich Vettel in einem Rennen fast ohne Überholmanöver am starken Niederländer Max Verstappen vorbeizwängen konnte. Doch dann holte ihn Ferrari früh an die Box, verpasste ihm schon in der 15. Runde die ultra-soften Reifen, die auf dieser Strecke nachgewiesenermaßen Wettbewerbsnachteile hatten - und schickte ihn dazu auch noch mitten in den Verkehr.

Ein immenser Zeitverlust und letztlich auch die völlige Chancenlosigkeit im Kampf um die Spitze waren die Folge. Und ziemlich schnell war nach diesem Taktikfehlgriff klar, dass es nur noch um Schadensbegrenzung gehen konnte: Vettel musste schon ein bisschen zaubern, um nicht noch einen weiteren Boxenstopp absolvieren zu müssen und damit auch noch den dritten Rang preiszugeben. 46 Runden lang hielt er mit diesem Reifensatz durch.