Hubert war in der Formel 2 am Samstagabend nach einem schweren Crash verstorben. Die Formel 1 hatte sich dennoch zu einem Rennstart entschieden und vor dem Start eine Schweigeminute für den talentierten Franzosen abgehalten. Außerdem applaudierten die Fans an der Rennstrecke in Runde 19 minutenlang, als Zeichen der Beileidsbekundung für den mit der Startnummer 19 gestarteten Hubert. Hubert wurde 22 Jahre alt.

Turbulenter Start - Verstappen fällt aus

Bereits in der ersten Runde hatte Sebastian Vettel seinen zweiten Startplatz an Lewis Hamilton verloren, konnte sich den Platz dank des Windschattens sofort wieder zurückholen.

Viel Pech hatte der Niederlander Max Verstappen: Sein Red Bull war von Kimi Räikkönen in der ersten Kurve eingeklemmt worden, der Alfa Romeo fuhr über das linke Vorderrad Verstappens, dessen Aufhängung bei dem Kontakt beschädigt wurde. Am Ende der Eau Rouge knickte das Rad bei Verstappen Rennwagen komplett ab, der Niederländer schlug mit geringer Geschwindigkeit in die Strreckenbegrenzung ein. "Ich habe vielleicht etwas später gebremst als die Jungs vor mir" , gab Verstappen kurze Zeit später zu Protokoll, "und Räikkönen ist ganz normal seine Linie gefahren."

Ferreri scheint Vettel zu bevorzugen - aber nur scheinbar

Ferrari holte den Zweitplatzierten Vettel früh in Box, bereits in Runde 16 von 44 Runden kam der Deutsche zum Boxenstopp. Doch Leclercs Ingenieur beruhigte den jungen Teamkollegen: "Fürs Rennen ist alles im Lot!"

Das bewahrheitete sich auch: In der 34. Runde musste Vettel noch einmal zum Reifenwechsel, während die Konkurrenz nach deren späteren Boxenstopps auf frischeren Reifen bis ins Ziel durchfahren konnte.

Mercedes schlägt Vettel

Mercedes profitierte vom frühen Reifenwechsel an Vettels Boliden: in Runde 32 ging Hamilton locker an Vettel vorbei, der zu diesem Zeitpunkt nach einer Teamorder bereits Leclerc hatte vorbeiziehen lassen. Der WM-Führende Hamilton war zu diesem Zweiter, sein Teamkollege Valtteri Bottas fuhr durch Vettels zweiten Boxenaufenthalt auf Rang drei.

Nico Hülkenberg - als Zwölfter ins Rennen gegangen - beendete das Rennen auf Rang zehn. Der Deutsche wird sein Cockpit bei Renault für die kommende Saison verlieren, wird aber bereits mit dem us-amerikanischen Rennstall Haas in Verbindung gebracht.

Leclerc - Glück und Trauer nah beieinander

Charles Leclerc hatte in den letzten vier Runden ebenfalls enorm mit nachlassender Reifenperformance zu kämpfen. Verfolger Hamilton holte Runde um Runde auf, war aber kurz von Vettel vor dessen zweitem Boxenstopp aufgehalten worden, so dass Leclerc dank der Hilfe des Deutschen seinen knappen ersten Karrierre-Erfolg in der Formel 1 nach Hause fahren konnte.

Bereits am kommenden Wochenende (08.09.19) startet der nächste Grand Prix mit dem Großen Preis von Italien.

Thema in: Sportschau, Sonntag, 01.09.19, Das Erste

Stand: 01.09.2019, 16:37