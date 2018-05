Weil Vettel auf der Strecke keine Chance gegen Hamilton hatte, entschied sich Ferrari zu einem frühen Boxenstopp und schickte ihn mit Medium-Reifen wieder raus. Fast sah es so aus, als hätte sich die Scuderia da schon verzockt, aber Mercedes legte bei Bottas anschließend keinen sauberen Reifenwechsel hin und Vettel blieb knapp vor dem Finnen. Hamilton, der an der Spitze bequem Reifenmanagement betreiben konnte, blieb deutlich länger draußen als Vettel und Bottas, seine Führung war nie in Gefahr. Dahinter reihte sich das Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo ein.

Überholvorgänge fast nur in der Box

Eigentlich wurde in Barcelona wieder einmal nur in der Box überholt, Vettel wurde nach zwei Dritteln des Rennens während einer Virtual-Safety-Car-Phase dann erneut an die Box geholt. Bottas fuhr aber ebenso wie Verstappen - trotz eines kaputten Frontflügels - weiter, beide zogen an Vettel vorbei. Da machten die Ferrari-Strategen vermutlich eine ganz schlechte Figur. Einige Zeit zuvor war Kimi Räikkönen im Schwester-Auto mit technischem Defekt ausgeschieden. Der Finne hatte auf der Piste plötzlich keinen Vortrieb mehr. "Es war die bessere Strategie, für uns wäre die Ein-Stopp-Strategie keine Option gewesen" , sagte Sebastian Vettel nach dem Rennen bei RTL, "wir haben uns das gesamte Wochenende schwer getan mit den neuen Reifen."

Insgesamt schien Reifenflüsterer Hamilton am besten die empfindlichen Walzen zu beherrschen. Nach den Problemen (Blasenbildung) von den Tests in Barcelona vor der Saison hatte Pirelli für das Rennen einen neuen Reifen produziert, der außer in Spanien noch in Frankreich und England zum Einsatz kommen wird - die Gummis sind 0,4 Millimeter dünner und dadurch ein Kilo leichter pro Stück.

Kräfteverhältnis hat sich wieder geändert

Weil die Gummis Mercedes in die Karten zu spielen schienen, witterte die Konkurrenz von Ferrari und Red Bull bereits eine Verschwörung zugunsten des Sterneteams. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff wies die Spekulationen aber umgehend als "Unsinn" zurück. Doch das Kräfteverhältnis scheint sich nach dem fünften Rennen der Saison geändert zu haben. Hamilton hatte Vettel in Barcelona stets im Griff. Und Spanien gilt als Gradmesser schlechthin für den weiteren Verlauf des Jahres. In der Formel 1 heißt es: Wer in Barcelona schnell ist, ist auch im Rest der Welt schnell.

In zwei Wochen steigt erst einmal der Klassiker in Monte Carlo. Für Nico Hülkenberg war das Rennen schon nach wenigen Minuten beendet. Der Emmericher war mit seinem Renault Opfer des von Romain Grosjean (Haas) ausgelösten Startcrashs und wetterte hinterher gegen den Franzosen. "Einmal wieder sehr gut gemacht, der alte Fliegenfänger" , sagte Hülkenberg bei RTL, "jede Wochenende aufs Neue ist es eine Show mit ihm." In der Folge kam das Safety Car zum Einsatz.

red/sid/dpa | Stand: 13.05.2018, 17:17