Mit 1:19.307 Minuten lieferte Leclerc am Samstag (07.09.2019) die schnellste Rundenzeit ab, hinter ihm landeten die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valteri Bottas auf den Plätzen zwei und drei, Sebastian Vettel startet von Position vier. Nico Hülkenberg belegte im Renault den sechsten Platz.

Als das Feld am Ende des Qualifyings in die letzte Qualifikationsrunde gehen wollte, hatte es zu lange "gebummelt" und kam nicht mehr innerhalb des Limits über die Linie - eine letzte Runde auf Zeit gab es also nicht. Kein Fahrer hatte offenbar als Erster ohne Windschatten in die Runde gehen wollen. Die Rennkommissare untersuchen die kuriose Situation - Startstrafen sind möglich.