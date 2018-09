Analyse: Großer Preis von Italien

Beim Großen Preis von Deutschland war es fast am Rennende, drei Grand Prix später, beim Rennen in Italien, wirft Sebastian Vettel die nächste große Siegchance weg: Weil er bei einem Duell mit dem Dauerrivalen Lewis Hamilton unüberlegt handelt, dreht er sich und landet am Ende nur auf Rang vier. Drei Siegchancen in den vergangenen vier Rennen - nur eine hat der viermalige Weltmeister genutzt. Zu wenig, um 2018 der Beste zu sein.

Die WM-Chancen zerrinnen Vettel zwischen den Fingern

In Hockenheim fieberten die deutschen Formel-1-Fans mit und waren enttäuscht, als Vettel als Führender nach einem Fahrfehler ausfiel. Nun, in Monza, traf es die italienischen Anhänger. So sehr hatten die Ferraristi gehofft, den ersten Sieg der Roten seit 2010 beim Heim-Grand-Prix zu erleben. Wieder nichts. Und noch weniger als nichts. Denn diese Fehler drohen, Sebastian Vettel aus dem Rennen um die WM zu werfen. Aktuell beträgt der Rückstand auf Hamilton 30 Punkte - der Abstand ist nicht riesig. Doch statt 30 könnte die Differenz deutlich geringer sein, wenn Vettel die volle Punktzahl in Hockenheim und auch jetzt "zuhause" in Italien eingefahren hätte. Das wäre vor den ausstehenden sieben Rennen auch bitter notwendig gewesen.