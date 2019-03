Valtteri Bottas hat das erste Saisonrennen der Formel 1 in Australien gewonnen. Der Finne siegte am Sonntag (17.03.19) mit großem Vorsprung vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton in Melbourne. Für den 29-Jährigen, der 2017 Nachfolger von Nico Rosberg im Mercedes wurde, ist es der vierte Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Max Verstappen im Red Bull komplettierte das Treppchen. Erst dahinter landeten die beiden Ferrari von Sebastian Vettel (4.) und Charles Leclerc (5.).

Starkes Rennen von Hülkenberg

Nico Hülkenberg fuhr im Renault ein starkes Rennen und strich mit Platz sieben sechs Punkte für die WM-Wertung ein - der Abstand zu den drei Top-Teams ist aber eklatant. Hülkenberg kam knapp hinter Kevin Magnussen im Haas ins Ziel, der über eine halbe Minute Rückstand zu Leclerc hatte. Magnussens Teamkollege Romain Grosjean gehörte zu den drei Fahrern, die das Rennen nicht beendeten – ebenso wie Daniel Ricciardo im Renault und McLaren-Pilot Carlos Sainz Jr.

Robert Kubica belegte bei seinem F1-Comeback den letzten Platz, noch hinter Williams-Teamkollege George Russell. Ex-Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen fuhr in seinem ersten Rennen für Alfa Romeo in die Punkte – der Finne wurde Achter.

Ricciardo zerstört sich den Frontflügel

Ein insgesamt eher durchwachsenes Rennen hatte spektakulär begonnen: Während sich Ricciardo, der zu weit auf das Gras fuhr, beim Start den Frontflügel demolierte, zog Bottas nach schwachem Start von Hamilton an seinem Teamkollegen vorbei. Die beiden Mercedes-Piloten gaben fortan die Pace vor und fuhren einen immer größer werdenden Vorsprung heraus.

Als Hamilton an die Box kam, blieb Bottas draußen und fuhr auch mit alten Gummis zwischenzeitlich die schnellsten Rennrunden. Nach seinem späteren Boxenstopp hatte der Finne bereits einen riesigen Vorsprung herausgefahren und gewann letztlich mit über 20 Sekunden Abstand auf Hamilton. Es war ein perfektes Rennen von Bottas, der nicht nur die 25 Punkte für den Rennsieg kassiert, sondern auch einen Extrapunkt für die schnellste Rennrunde erhält. Diese Regelung ist neu im Formel-1-Jahr 2019.

Vettel mit Problemen am Auto

Für Vettel lief das Rennen, wie schon das gesamte Wochenende, enttäuschend. Nach dem Qualifikations-Frust mit Rang drei und üppigem Abstand auf die Mercedes, hatte der Heppenheimer zur Mitte des Rennens mit Problemen am Auto zu kämpfen und konnte die Pace von Verstappen, der spielend leicht an ihm vorbeizog, nicht mitgehen. „Warum sind wir so langsam?“ , fragte Vettel seine Crew am Boxenfunk einige Runden vor Schluss. Bei den Italienern herrschte Ratlosigkeit: „Wir wissen es im Moment nicht.“

Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als müsse Vettel Teamkollege Leclerc vorbeziehen lassen. Der 21-jährige Monegasse hatte es bereits kurz nach dem Start mit einem Überholmanöver probiert und fuhr später bis auf wenige Zehntel an Vettel heran. Dann aber ließ er sich wieder zurückfallen.

Keine besonderen Vorkommnisse

Das Rennen lief insgesamt sehr ruhig ab. Außer Ricciardos Start-Fehler gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Weiter geht’s für die Formel-1-Piloten in zwei Wochen in Sakhir. Beim Großen Preis von Bahrain (31.03.19) muss Ferrari dann beweisen, dass sie schneller sein können. Gelingt das nicht, droht eine einseitige Saison an der Spitze.

Stand: 17.03.2019, 07:40