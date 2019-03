Melbourne - viel Neues und ein altbekanntes Duell

Neue Fahrer, neue Regeln, veränderte Boliden - so startet die Formel 1 in Melbourne in die neue Saison. Auf der "Vollgas-Strecke" im Albert Park steht gleich wieder das Duell zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Herausforderer Sebastian Vettel im Mittelpunkt. | mehr