Noch auf Rang drei in der Konstrukteurswertung

Zumal sein Teamkollege Charles Leclerc in drei von fünf Rennen deutlich mehr aus dem SF1000 herausgeholt hat. Auch die Geduld von Teamchef Mattia Binotto scheint allmählich aufgebraucht. Vielleicht wäre eine baldige Trennung für beide Seiten ja eine Erlösung. Über mögliche neue Teams wird bereits hinreichend spekuliert, genauso wie über das Karriereende des Heppenheimers.

So wird Vettel mit Racing Point in Verbindung gebracht. " Wenn das richtige Paket um die Ecke kommt, bin ich schon der Meinung, dass ich noch sehr viel zu geben habe ", sagte er: " Wenn das nicht der Fall ist, habe ich auf jeden Fall kein Interesse weiterzumachen, nur damit ich dabei bin ."

Dabei steht in dieser Serie noch einiges auf dem Spiel in Sachen Konstrukteurswertung, wo Ferrari derzeit Rang drei hält. Doch der Vorsprung auf Rang sechs beträgt nur 19 Punkte. Am Ende Dritter oder Sechster - das machte in Vor-Coronazeiten einen Unterschied von 15 Millionen Euro aus. In diesem Jahr dürften es etwas weniger sein, doch verzichten will Ferrari auf die Millionen sicher nicht.

Belgiens Formel-1-Legende Jacky Ickx äußerte sich gegenüber Sportschau auch zur aktuellen Vettel-Krise: "Er spürt, was wir alle auch schon gefühlt haben: den Druck eines jungen Kerls, der 22 Jahre alt ist und sehr talentiert dazu. Er hat den Druck ein Team zu finden und besser zu sein als der Junge. So ist der Sport, leider."

Das sechste Rennen der Saison findet bereits am kommenden Wochenende (16.08.2020) statt, Schauplatz ist dann der Circuit de Catalunya in Barcelona.

red/sid/dpa | Stand: 10.08.2020, 10:39