Es gab Zeiten, da war die Formel 1 deutlich einfacher zu verstehen. Wenn die roten Startampeln erloschen, durften die Autos losrollen. Wer sich zu früh bewegte, bekam für seinen Fehlstart eine Strafe. Diese Regel gibt es natürlich auch heute noch - nur nicht mehr so eindeutig. Ende September beim Rennen in Sotschi beispielsweise kassierte Kimi Räikkönen eine "Drivethrough", eine Durchfahrtstrafe, weil sein Alfa Romeo deutlich vor dem Signal losgefahren war. Genau wie der Ferrari von Sebastian Vettel in Suzuka, und in dessen Sog auch Valtteri Bottas im Mercedes. Oder eben doch nicht "genau so"?

"Video zeigt Bewegung. aber innerhalb der Toleranz"

Es gab tatsächlich einen gewichtigen Untterschied. Vettel stoppte seinen Wagen noch einmal kurz, verlor dadurch seinen Spitzenplatz, verhinderte aber damit die Bestrafung. Die Sportkommissare klärten auf: "Wir haben uns die Videoaufnahmen und den Bericht über Fehlstarts angesehen, der von der FIA anhand der in jedem Auto verbauten Transponder erstellt wird. Das Video zeigt zwar eine Bewegung, aber die war innerhalb der Toleranz des F1-Fehlstart-Systems, nach der ein Fehlstart in Artikel 36.13(a) im Sportlichen Reglement der Formel 1 definiert ist."

Laut Artikel 36.13(a) ist einzig das Signal des Transponders dafür entscheidend, ob ein Start ein Fehlstart ist oder nicht. Durch sein kurzes Abstoppen vor dem Erlöschen der Ampeln hatte Vettel den an der Startposition verbauten Sensor noch nicht überfahren - und blieb deshalb straflos. Warum die Jury nicht aber auch Bottas' Fehlstart überprüfte, erklärte sie nicht. Offenbar hatte sich aber auch der Finne noch so gerade im Toleranzbereich bewegt.

Verstappen wird zum Opfer, Leclerc bleibt straflos

Insgesamt schien sich an diesem Tag die Rennleitung vorgenommen zu haben, möglichst wenig einzugreifen und die Fahrer selbst die Dinge austragen zu lassen. Das betraf auch einen weiteren Grenzfall: den Startunfall zwischen Leclerc und Verstappen. Normalerweise ist der Niederländer für sein knallhartes und kompromissloses Fahren bekannt - diesmal wurde er zum Opfer.

Leclerc war zu schnell in die zweite Kurve eingefahren. Obwohl er deutlich sichtbar nach rechts lenkte, rutschte sein Ferrari geradeaus weiter und krachte in die Seite des neben ihm liegenden Verstappen. Der war nach dem Rennen außer sich: "Das war dumm! Ich bin selbst für hartes Racing, aber er einfach mein Auto ruiniert, dafür muss es eine Strafe geben!" Diese Sichtweise war nachvollziehbar.

Tempo unterschätzt

Natürlich war Leclercs Abräummanöver keine Absicht, aber eben auch alles andere als ein normaler Rennunfall: Es lag ein klarer Fahrfehler des Monegassen vor, der vor Kurve zwei schlicht sein Tempo unterschätzt und dadurch für einen Moment die Kontrolle über sein Auto verloren hatte.

In absolut vergleichbaren Situationen hat es für solche Patzer schon Strafen gegeben. Und selbst wenn eine großzügige Auslegung im Sinne der Zuschauer prinzipiell begrüßenswert ist, würden sich viele Formel-1-Fans sicher mehr Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit wünschen.

Leclerc legt sich mit seiner Box an

Auf eine weitere Frage aus dem Rennen in Suzuka wird erst die Zukunft Antwort geben. Nach seinem Startcrash ignorierte Leclerc zunächst die Anweisung seiner Teamleitung, sofort zur Reparatur des Frontflügels an die Box zu kommen, weil er sein Auto noch für wunderbar fahrtüchtig hielt. In der Folge verlor er Metallteile, die den hinter ihm fahrenden Mercedes von Lewis Hamilton trafen - und nur knapp dessen Helm verfehlten.

Auch bei einem späteren Boxenstopp begann der Monegasse eine Diskussion mit seinen Ingenieuren. Wohlgemerkt: Er fährt erst das erste Jahr für den legendären Rennstall. Da wird die weitere Entwicklung, vor allem die Balance aus Respekt und Selbstüberschätzung, sehr interessant zu beobachten sein.

Stand: 13.10.2019, 11:30