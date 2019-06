Formel 1 - Hamilton feiert nach Vettel-Strafe nächsten Sieg

Jubiläum für Vettel beim Start

Bereits auf dem ersten Zentimeter nach dem Start hatte Vettel ein kleines Jubiläum feiern können: Er führte zum 100. Mal ein Formel-1-Rennen an. Aber auch auf den ersten Kilometern lief alles nach Plan für den viermaligen Weltmeister. Schnell setzte er sich von Lewis Hamilton ab, der Abstand wuchs aber nie auf mehr als zweieinhalb Sekunden an.

Richtig Farbe ins Spiel der zwei harten Kontrahenten kam mit dem Pflicht-Boxenstopp: Vettel wechselte in Runde 27 vom mittelharten auf den harten Reifen, Hamilton zwei Runden später. Und es zeigte sich: Der Mercedes kam besser mit den weiß markierten Reifen zurecht.

Hamilton arbeitet sich ran - und dann fast die Kollision

Im 40. von insgesamt 70 Umläufen hatte Hamilton den Abstand auf unter eine Sekunde gedrückt. Doch Vettel konnte kontern: schnellste Rennrunde in 1:15,2 Minuten. Sieben Runden später allerdings kam es fast zum Eklat: Kurz vor der Schikane mit der berühmten "Wall of Champions" rutschte der Ferrari Vettels beim Anbremsen leicht, der Deutsche musste durch die Wiese. Bei der Rückkehr auf die Piste allerdings fuhr Vettel in die Fahrspur von Hamilton, der den drohenden Crash nur mit einem kräftigen Tritt auf die Bremse verhindern konnte.

Strafe für Vettel

Die Rennkommissare untersuchten den Beinahe-Crash und brummten Vettel eine Fünf-Sekunden-Strafe auf. " Wo sollte ich denn hin? Da war genug Platz" , schnauzte Vettel ins Mikrofon, "die klauen uns das Rennen!" Doch alles Beschweren brachte nichts: Vettel schaffte es in der Schlussphase des Rennens nicht, den Abstand auf über fünf Sekunden zu vergrößern, um so den Sieg trotzdem zu retten. Immerhin konnte er die Schmach verhindern, vom britischen Kontrahenten auf den letzten Metern überholt zu werden.

Den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde sicherte sich Valtteri Bottas, der kurz vor dem Rennende noch einmal auf die weichsten und schnellsten Reifen gewechselt hatte.

In der WM-Wertung baute Lewis Hamilton seinen Vorsprung auf 29 Punkte gegenüber Teamkollege Bottas aus. Das nächste Saisonrennen ist der Große Preis von Frankreich am 23. Juni 2019 in Le Castellet.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, ab 22:50 Uhr

Stand: 09.06.2019, 22:30