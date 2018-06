In Kanada wurde der Brite Fünfter, zuvor in Monaco Dritter. Gerade die Platzierung zuletzt in Montreal, als Sebastian Vettel souverän gewann, warf Fragen auf. Schließlich war Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas durchaus fix unterwegs, das Auto also nicht das primäre Problem; auch wenn der Weltmeister seinen Unmut über seine Boliden äußerte und sich beschwerte, weil sein Team noch nicht auf die modifizierten Aggregate zugegriffen hatte.

Hamilton unzufrieden

Überhaupt beschwerte sich Hamilton, der auch mit der Strategie unzufrieden war, im Funkverkehr relativ häufig. Dabei war sein Rückstand auf Vettel, der das Rennen sicher kontrollierte und in der Gesamtwertung damit wieder einen Punkt Vorsprung auf seinen Rivalen herausarbeitete, mit 21 Sekunden durchaus beachtlich.

Dass er eventuell auch eine Mitschuld gehabt haben könnte, wollte ihm nicht über die Lippen kommen. Auch wenn er nachher auf seinem Instagram-Profil gewohnt von "wir" sprach und betonte "wir gewinnen und verlieren zusammen" .

Niki Lauda: Ferrari hat uns überholt

Befinden sich Hamilton und sein Team nun in einer echten "Schwächephase" (zumindest gemessen an den jeweiligen Ansprüchen) oder lief es in Kanada eben - auch aufgrund der fehlenden technischen Neuerung - schlichtweg nur nicht so gut? Niki Lauda sah jedenfalls genau wie auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff zuletzt eher ein generelles und durchaus schwerwiegendes Problem: "Das Gesamtbild ist so, dass uns Ferrari einfach überholt hat."

Durch das nun installierte Upgrade soll dieser vermeintlich entstandene Vorsprung nun wieder kleiner werden, gemessen am Bottas-Resultat aus Montreal war dieser ja auch gar nicht so groß, gemessen an Hamiltons Rückstand jedoch schon eher.

Suche nach dem Grund?

Wo liegt nun der Grund für den schlechtesten Silber-Saisonstart seit 2013? Ist Mercedes einfach im Rückstand? Legt Hamilton persönlich vielleicht nicht ganz so sehr den Fokus auf den Sport - wie es ihm auch in der Vergangenheit immer wieder mal vorgeworfen wurde? Oder erübrigt sich die ganze Diskussion schon am Wochenende wieder, weil der Brite wieder um den Sieg fährt?

Das Rennwochenende in Le Castellet wird diesbezüglich jedenfalls einen klaren Indikator für die verbleibenden vier Rennen bis zur Sommerpause liefern. Der Kurs sollte den Silberpfeilen eigentlich eher liegen, doch das galt auch für Montreal.

Auch im letzten Jahr zunächst in Rückstand

Grund zur Beruhigung für die Verantwortlichen bei Mercedes könnte ein Blick auf das letzte Jahr geben. Damals lag Hamilton in der Fahrerwertung nach dem Kanada-Grand-Prix sogar zwölf Punkte hinter seinem deutschen Rivalen und verlor in der Folge noch weiter an Boden, ehe er im Saisonendspurt noch vorbeizog.

Damals profitierte er aber auch von zwei Ausfällen seines Heppenheimer Konkurrenten. Auf so etwas will man sich bei den Silberpfeilen jedoch nicht noch einmal verlassen. Bringt Le Castellet die Wende?

Stand: 21.06.2018, 15:55