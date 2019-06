Das entschieden die Rennkommissare aus Montreal bei einer Sitzung am Freitagnachmittag (21.06.2019) am Rande des Grand Prix von Frankreich, in der vom Ferrari-Rennstall eingebrachte neue Beweise auf Relevanz geprüft wurden. Die Stewards kamen dabei zu der Ansicht, dass das Material "keine signifikanten und relevanten neuen Elemente" zutage gefördert habe.

Die rennentscheidende Szene zwischen Vettel und Hamilton wird damit nicht neu bewertet. Die 2019 noch sieglose Scuderia hatte auf die Zuerkennung des Montreal-Sieges am Grünen Tisch gehofft. "Es ist enttäuschend, aber es bringt jetzt auch nichts, noch lange darüber zu reden", reagierte Vettel auf das Urteil. Auch Teamchef Mattia Binotto wollte die Entscheidung nicht nachovllziehen: "Wir sind sehr verärgert und enttäuscht. Für Ferrari, für die Fans und für unseren Sport."

Klare Bewertung der Rennjury

Auf dem Circuit Gilles Villeneuve hatte Vettel vor gut zwei Wochen nach einem Ausflug ins Gras nur mit größter Mühe die Führung vor Weltmeister Hamilton (Großbritannien) behalten. Die Rennjury um den deutschen Juristen Gerd Ennser bestrafte Vettel, weil dieser "auf gefährliche Art und Weise" auf die Strecke zurückgefahren sei.

Der Heppenheimer kam zwar als Erster ins Ziel, wurde durch die Fünf-Sekunden-Strafe aber auf Platz zwei zurückversetzt. Die Stewards in Montreal konnten bei ihrer Entscheidungsfindung bereits auf sämtliche TV-Bilder sowie Telemetriedaten zurückgreifen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 21.06.2019, 22.50 Uhr

Stand: 21.06.2019, 17:04