Sergio Perez konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Der Erfolg beim Großen Preis von Sakhir am Sonntag (06.12.20) war sein erster Rennsieg überhaupt in seiner Formel-1-Karriere – in seinem möglicherweise zweitletzten Rennen. Nicht, dass Perez in Rente gehen würde. Es ist schlichtweg kein Platz für den Mexikaner. In einer Formel 1, die sich auch im kommenden Jahr im Wandel befindet – und spätestens 2022 wieder mal spannend werden dürfte.

Das Cockpit von Perez übernimmt Sebastian Vettel. Und dessen Team heißt dann auch nicht mehr Racing Point, sondern Aston Martin. Dieser Vorgang alleine steht für die (personellen) Veränderungen in der Königsklasse des Motorsports. Dass Vettels Teamkollege Lance Stroll . und nicht Perez . heißt, weist außerdem auf ein bekannt strukturelles Problem hin: das Geld.

Die Problematik Stroll

Stroll hat mehr als 50 Punkte weniger als Perez und war im Qualifying nur drei Mal besser platziert als sein Teamkollege. Und doch behält er sein Cockpit, während Perez gehen muss. Das Alter (22, Perez ist 30) mag ein Argument sein. Dass Strolls Vater Lawrence Milliardär und Teilhaber des Teams ist, lässt sich aber schwer ignorieren.

Das Auto wird trotz des Einstiegs von Aston Martin auch in der kommenden Saison mit Mercedes-Motor fahren. Der Erfolg in Sakhir ist angesichts der Entwicklung nicht überraschend, Racing Point hat sich zum drittbesten Team nach Mercedes und Red Bull entwickelt. Renault und McLaren konnten noch Schritt halten, Ferrari beendet am kommenden Sonntag in Abu Dhabi (13.12.20) die schwächste Saison seit 1980.

Team-Hierarchie wird sich 2021 kaum verändern

An dieser Hierarchie wird sich wohl nichts grundsätzlich ändern. Mercedes wird auch 2021 allen davonfahren, Red Bull - besser gesagt Max Verstappen - ist der Herausforderer, und drei bis vier Teams dahinter kämpfen ums Podium der Konstrukteurs-Wertung. Das heißt auch: Alfa Romeo, Haas und Williams werden wieder hinterherfahren. Toro Rosso darf mal in die Punkteränge vorstoßen. Und wenn mal alles verrückt spielt, ist sogar ein Rennsieg drin - so wie im August in Monza.

Der damalige Sieger Pierre Gasly wurde für 2021 bestätigt, Teamkollege Daniel Kwjat bangt noch, sein Cockpit könnte entweder Nachwuchstalent Yuki Tsunoda aus der Formel 2 übernehmen oder Alexander Albon. Denn dass Albon 2021 noch im Red Bull sitzt, gilt nach dessen jüngsten Leistungen als ausgeschlossen. Womöglich eine Gelegenheit für Perez - oder sogar für Nico Hülkenberg, der in dieser Saison einige Male bei Racing Point eingesprungen war.

Fast jedes Team nimmt personelle Veränderungen vor

Während Alfa Romeo und Williams auf die Fahrerpaarungen aus dieser Saison setzen, tauscht Haas beide Piloten aus. Für die erfahrenen Romain Grosjean und Kevin Magnussen kommen zwei Jungspunde aus der Formel 2: Mick Schumacher und Nikita Masepin. Quantensprünge sind von keinem dieser Teams zu erwarten, selbst wenn im Williams dann wieder der zuletzt im Mercedes furios fahrende George Russell sitzt. Der Brite hat in Sakhir gezeigt, dass er für große Aufgaben bereit ist. Spätestens 2022 kann er das erneut zeigen.

Denn Valtteri Bottas geht in sein vermutlich letztes Jahr bei Mercedes. Lewis Hamilton hat Stand jetzt noch nicht einmal ein Arbeitspapier für 2021, eine Einigung soll aber bald erfolgen. Seinem 8. WM-Titel dürfte dann nicht viel entgegenstehen.