Eigentlich hätte Sebastian Vettel derzeit allen Grund, mit sich und der Formel-1-Welt zufrieden zu sein. Zum Auftakt gewann er das Rennen in Melbourne, und jetzt steht der Große Preis von Bahrain an. Ein Rennen, das Vettel in der Vergangenheit lag: Dreimal siegte er dort, nur Fernando Alonso (ebenfalls drei Titel) kann da noch mithalten. Euphorie ist beim Ferrari-Fahrer trotzdem nicht ausgebrochen.

Dass Vettel zum Auftakt in Australien ganz oben auf dem Podium landete, lag nicht nur an dessen Können, wie der viermalige Weltmeister zugab, sondern auch daran, dass es beim Konkurrenten Mercedes noch nicht rund lief. Lewis Hamilton sei eigentlich schneller gewesen, sagte Vettel im Vorfeld des Rennens von Bahrain. "Wir sind ein wenig hinten dran" , sagte Vettel und erklärte: "Letztes Jahr hatten wir zu diesem Zeitpunkt mehr Geschwindigkeit."

Strecke von Bahrain liegt Ferrari

Auch mit dem Fahrverhalten seines neuen Ferraris war der 30-Jährige nicht durchweg zufrieden. Der Wagen habe Potenzial, aber wenn er auf die Bremse trete und einlenke, "will ich, dass das Auto auf den Punkt genau reagiert. Mit diesem Aspekt bin ich noch nicht richtig glücklich" .

Trotzdem kommt Bahrain für Vettel zu einem vermeintlich günstigen Zeitpunkt. Bereits im Vorjahr hatte er dort clever taktiert und sich Platz eins geholt. In der Historie der Strecke gibt es zudem keinen Rennstall, der erfolgreicher ist als Ferrari: Fünf von 13 Rennen am Persischen Golf konnte Vettels Arbeitgeber für sich entscheiden. Ein gutes Omen?

Der 5,412 km lange Kurs bietet höhere Kurvengeschwindigkeiten und mehr Möglichkeiten für Überholmanöver, weil die Geraden deutlicher sind länger sind als bei vielen anderen Rennen. Auf letzteren überzeugte Ferrari in Melbourne, auch in Bahrain will die Scuderia ihre Stärken im Top-Speed ausspielen.

Zuversicht bei Mercedes

Zuversichtlich zeigte sich vor dem zweiten Saisonrennen Lewis Hamilton, der im Mederceds auch dieses Jahr mit Vettels Ferrari konkurrieren wird. Der Ärger über das Malheur von Melbourne, als ein Softwarefehler Hamilton den Sieg kostete, scheint verraucht. "Wir haben sichergestellt, dass wir verstehen, was schiefgelaufen ist und dass es sich in Zukunft nicht in einer ähnlichen Form wiederholen kann. Diese schmerzhaften Momente sind die wirklich lehrreichen Erfahrungen" , sagte Motorsportchef Toto Wolff. Und Hamilton wäre nicht Hamilton, würde er sich davon verunsichern lassen.

Auch wenn er den Sieg im ersten Rennen verpasste, ließ sich erahnen, dass Mercedes auch in diesem Jahr das beste Gesamtpaket stellen könnte. Allerdings warnte Hamilton davor, Ferrari auf der Power-Strecke auf die leichte Schulter zu nehmen. "Sie sind besser als es den Anschein macht und schnell auf den Geraden. Sie sind bei heißen Rennen immer gut gewesen, das wird auch in Bahrain der Fall sein."

dpa/sid/red | Stand: 05.04.2018, 14:45