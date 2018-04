"Die Reifen waren in den letzten zehn Runden total kaputt" , sagte Sebastian Vettel nach der Zieldurchfahrt über den Boxenfunk. Umso erstaunlicher, dass der Ferrari-Pilot den heranstürmenden Valtteri Bottas im Mercedes hinter sich halten konnte und einen Vorsprung von hauchdünnen 0,7 Sekunden ins Zeil rettete. Vorangegangen war ein Pokerspiel mit den Reifen, das an Spannung nicht zu überbieten war.

Nur Hamilton mit der mittleren Reifenmischung

Beim Start herrschten ausgeglichene Verhältnisse: Die Autos der Top-Ten-Piloten haben in der Regel die weichste der drei zur Verfügung stehenden Reifenmischungen aufgezogen. Dabei ist entscheidend, welche Reifen im letzten Qualifikations-Segment gefahren werden - dieselben Reifen müssen zu Beginn des Rennen gefahren werden. Danach steht es den Teams frei, wann sie welche Reifen aufziehen. In Bahrain stand beim Start einzig der Mercedes von Lewis Hamilton nicht auf superweichen Reifen, da klar war, dass der Brite wegen eines Getriebewechsels Plätze in der Startaufstellung verlieren würde und Mercedes sich auf eine Aufholjagd konzetrierte.

Vettels Wechsel auf die mittlere Reifenmischung, Mercedes mit der harten

Ferrari wechselte bei Sebastian Vettel in der 19. Runde auf die mittlere Reifenmischung - länger haltbar als die weiche Variante, aber dafür nicht so schnell. Doch Mercedes zeigte danach mitten im Pokerspiel nur eine mittelstarke Karte und stiftete damit Verwirrung: Zuerst Valtteri Bottas und dann Lewis Hamilton steuerten ihre Box an und erschienen danach mit der harten Mischung auf der Piste! Gleichbedeutend mit: Wir werden etwas langsamere Rundenzeiten als die Konkurrenz erzielen, doch dafür sparen wir uns einen weiteren Boxenstopp und werden durch die Zeitersparnis gewinnen.

Sebastian Vettel gab nach dem Rennen zu: "Das war eigentlich gar nicht unser Plan, nicht mehr zu stoppen. Wir haben die Strategie geändert." Und jetzt wurde das Spiel zur Glückssache. Lange rätselte die Konkurrenz, wann Ferrari zum zweiten Stopp abbiegen würde. Der Vorsprung des deutschen Piloten im roten Renner war zu keinem Zeitpunkt so groß, dass er mit einem zweiten Stopp an der Spitze geblieben wäre. Mercedes machte sich also Hoffnung auf den Sieg.

Ferrari und Vettel gehen "all in"

Doch zur Verwunderung aller blieb Ferrari draußen. Reifenhersteller Pirelli hatte am gesamten Rennwochenende bei keinem der Teams gesehen, dass die mittlere Reifenmischung lange halten würde; dementsprechend empfahlen die Gummimischer eine Zwei-Stopp-Strategie fürs Rennen.

Am Ende hatten die Reifen an Vettels Ferrari 39 Runden lang gehalten. Auch in den Ausdauertests der Teams im Training waren die Reifen mit der gelben Markierung nie so lange auf den Rennwagen aufgezogen. Aber Vettels vorsichtiger Umgang mit den Reifen und die Strategie-Abteilung aus der Ferrarifabrik in Maranello gingen "all in" und räumten mit dem Sieg in Bahrain den Jackpot ab.

Thema in: Deutschlandfunk, Sport aktuell, Sonntag, 08.04.2018, 22.50 Uhr

Stand: 08.04.2018, 21:13