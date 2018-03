Als in Runde 26 der Haas-Bolide von Romain Grosjean funktionslos am Streckenrand stand, lag Sebastian Vettel knapp vor Lewis Hamilton, der zu diesem Zeitpunkt bereits seinen ersten Boxenstopp absolviert hatte. Im ersten Renndrittel hatte Weltmeister Hamilton das Rennen souverän angeführt und war den beiden Ferrari-Verfolgern Vettel und Räikkönen auf- und davongefahren. Vettels Vorsprung zum Zeitpunkt der Haas-Havarie: elf Sekunden. Scheinbar zu wenig, um nach seinem in Kürze anstehenden Boxenstopp die Führung zu behalten.

Grosjean parkte seinen Rennwagen erzwungenermaßen an einer gefährlichen Stelle: Eine Radmutter war bei seinem Reifenwechsel nicht ordentlich festgezogen worden, der Franzose musste den Rennwagen gemäß den Regularien sofort abstellen. Ein Fall für das Virtuelle Safety Car.

Vettel nutzt das Virtuelle Safety Car

Die Rennleitung hoffte, den us-amerikanischen Rennwagen im quasi weiterlaufenden Rennbetrieb bergen zu können - mit einem künstlich verlangsamten Feld. Diese Situation kam für Ferrari und Sebastian Vettel wie gerufen: Schnell bog der viermalige Weltmeister in die Boxengasse ab und holte sich seinerseits vier frische Reifen. Als er zurück auf die Rennstrecke bog, gab es megalange Gesichter bei der Konkurrenz von Mercedes.

Nicht etwa Hamilton hatte sich seine Führung zurückerobert, sondern Vettel lang vorn! Der Grund für die Enttäuschung: Die Software von Mercedes hatte einen Vorsprung von 15 Sekunden als Puffer für Hamilton ausgerechnet, um wieder in Führung zu gehen - und Vettel hatte nur elf.

"Wir hatten offensichtlich Glück, aber es hat großen Spaß gemacht" , sagte Vettel, "ich habe für ein Safety Car gebetet, und plötzlich stand dann der Haas da in der Kurve. Da war so viel Adrenalin, ich musste vor Lewis rauskommen, und das hat geklappt."

Hamilton: "Attack!"-Modus nutzt nichts

Doch wegen des Virtuellen Safety Cars genügten eben jene elf Zeitspäne - und Mercedes war hinten. In den verbleibenden 30 Runden biss sich Lewis Hamilton die Zähne an Vettel und seiner "Loria" aus. Der Brite kitzelte alles aus seiner Maschine raus, doch am Ende musste er den "Attack!"-Modus an seinem Lenkrad zur Freigabe von Extra-Leistung wieder herausnehmen - auf Rang zwei, ohne Chance auf den Sieg.

Mercedes hatte am Australien-Wochenende das schnellste Auto - aber es war nicht schnell genug, um die Gegner zu überholen. Dominanz: ja - Uneinholbarkeit: nein. Ein gutes Zeichen für Sebastian Vettel, Max Verstappen & Co.

Stand: 25.03.2018, 10:21