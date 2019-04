Zwar mag tröstend erscheinen, dass auch Ferrari in Sachen Auto-Entwicklung und -Verbesserung gegenüber Mercedes keine großen Schritte vorankommt. Aber derzeit läuft auch in dieser Hinsicht bei Renault so einiges schief. Für das Rennen im Baku hatte das Weltmeisterteam von 2005 und 2006 spezielle Aerodynamikteile produzieren lassen - und schnell wieder abgeschraubt, als sich bei Trainingsbeginn in Aserbaidschan zeigte, dass das Upgrade überhaupt nicht funktioniert und die Renner eher langsamer macht.

Erhoffter Ricciardo-Effekt nicht vorhanden

Und noch etwas läuft längst noch nicht rund bei Renault: Hülkenberg hatte sich vor dem Saisonstart noch gefreut, in Daniel Ricciardo einen hochkarätigen Kontrahenten im Team zu haben. Einen, an dem er sich hochziehen könnte, der ihn selbst zu besseren Leistungen anspornt: "Wenn du dich gegenseitig puschst und so einen schlägst, dann ist das doch noch besser!" - Doch der Australier hat noch nicht Fuß gefasst, nach seinem Wechsel von Red Bull zu Renault: Drei von vier Rennen in dieser Saison hat Ricciardo nicht beendet - und trotzdem so viele Punkte wie "Hülk".

"Es ist gut, dass wir jetzt nach Barcelona gehen" , sagte Hülkenberg als Fazit nach der Baku-Station, "damit wir dieses Wochenende aus dem 'System' bekommen." Und überhaupt hilft nur: "Wir dürfen den Mut nicht verlieren und müssen weiterarbeiten und nach vorne schauen."

