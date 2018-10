Formel 1 - Räikkönen darf zum Abschluss noch einmal lachen

Zwei Sätze, die Sieger Räikkönen nach dem Triumph beim Großen Preis der USA von sich gab, charakterisieren den 39 Jahre alten Finnen besser, als es andere 3.000 Sätze tun könnten: Auf die Frage, wie sich der erste Sieg seit mehr als fünf Jahren anfühle, sagte Räikkönen: "Ich bin happy. Besser, als Zweiter zu werden." Punkt. Und dann im Raum, in dem sich die drei Erstplatzierten auf die Siegerehrung vorbereiten, fragte Räikkönen in Richtung Lewis Hamilton: "Und? Bist Du jetzt schon Weltmeister?" Zu diesem Zeitpunkt hatte alle Welt kaum ein anderes Thema, als die vertagte Titelentscheidung - nur an Räikkönen war die Diskussion offenbar komplett vorbeigegangen.

Unbekümmert, mit Worten sparsam, eiskalt

Unbekümmert, mit Worten sparsam, eiskalt: Räikkönen ließ bereits am Ende der ersten Geraden beim USA-Grand Prix noch einmal sein Können aufblitzen, als er den Trainingsschnellsten Hamilton kompromisslos überholte und sich auf Rang eins schob. Jenes Können, das ihn 2007 bei Ferrari zum Weltmeister machte. Und jetzt, vier Rennen, bevor er die Roten aus Maranello verlassen wird, stand der "Iceman" noch einmal ganz oben auf dem Siegertreppechen. Wechseln wird er zu Sauber, zu dem Team, bei dem der damals 21 Jahre alte Finne seine Rennfahrerkarriere in der Formel 1 begann.