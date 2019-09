Natürlich gab es Diskussionen unter Fans und Veranwortlichen der Formel 1, ob der Grand Prix von Belgien nach dem Unfalltod des Formel-2-Rennfahrers Anthoine Hubert stattfinden sollte oder nicht. Aber es ist das oft auch irrationale Genmaterial dieser Sportart, was die Entscheidungen trifft: nämlich die Leidenschaft und der Traum vom Rennfahren. Es wird wieder Sicherheitsdiskussionen geben, aber die Austragung war für die F1-Bosse nicht diskutabel: The Show must go on!

"Racing for Anthoine"

Und so setzte sich auch Charles Leclerc beim Großen Preis von Belgien hinter das Lenkrad seines Boliden, der den Schriftzug "Racing for Anthoine" trug - und dieses Rennen sollte für den Monegassen ein historisches werden.

Mit diesmal perfekter Strategie schaffte Ferrari seinen ersten Saisonsieg - den ersehnten Erfolg in der von vielen Enttäuschungen geprägten Saison 2019. Perfekt zum einen, weil Leclercs Team bei Ferrari sowohl das optimale Set-Up für den Rennwagen als auch genau den richtigen Moment für den Pflicht-Boxenstopp gefunden hatte. In der Qualifikation war Leclerc in seinem schnellsten Umlauf sieben Zehntel Sekunden schneller als Sebastian Vettel - eine Welt in der Formel 1.