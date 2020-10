Noch einige offene Stellen

Sein Glücksgefühl würde sich potenzieren, wenn er 2021 wieder Vollzeitkraft in der Königsklasse würde - noch ist das absolut denkbar: Bei Red Bull ist das zweite Cockpit neben Max Verstappen noch offen, auch bei Alfa Romeo, Haas und Alpha Tauri gibt es Möglichkeiten.

Sollte es mit Hülkenberg klappen, ist es inzwischen sehr wahrscheinlich, dass einer seiner Konkurrenten im kommenden Jahr Mick Schumacher wird. Für den begann das Nürburgring-Wochenende zwar mit einer herben Enttäuschung: Weil am Freitag wegen widriger Wetterbedingungen ein Start des Rettungshubschraubers für zu gefährlich erachtet wurde, fiel die Trainingssession aus. Ausgerechnet die, in der "Schumis" Sohn seine ersten Rennerfahrungen im Alfa Romeo hätte sammeln sollen. Schumacher blieb aber das gesamte Wochenende am Ring ( "Ich nehme an allen Meetings teil und sauge alles auf, was ich für die Zukunft mitnehmen kann" ) und war am Ende einer der großen Gewinner.

Schumachers Geste für die Ewigkeit

Wieviel Einfluss Mick Schumacher selbst auf die großartige und bewegende Idee hatte, Lewis Hamilton zur Einstellung des Sieg-Rekordes von Michael Schumacher (91 Erfolge bei einem Grand Prix) einen Helm seines Vaters zu überreichen, ist dabei völlig egal: Es war eine Geste für die Ewigkeit in der Formel 1. Und auch sonst bekam der Junior in den drei Tagen des Eifel-Rennens sehr viel Zuspruch - seine Berufung in die höchste Fahrerliga scheint nur noch eine Frage des Bekanntgabe-Zeitpunkts.

Alfa-Romeo-Teamchef Frederic Vasseur beispielsweise ist überzeugt: "Wir werden ihn ganz sicher bald in der Formel 1 sehen. Ich denke, wir stehen kurz vor einer Entscheidung, was unsere Fahrer für nächstes Jahr betrifft." Schumacher sei "natürlich eine Option, es liegt aber auch an Ferrari, da eine Entscheidung zu treffen."

"Er verdient seine Chance"

Diese rückt näher, steht vielleicht sogar kurz bevor. Sebastian Vettel würde sich freuen: "Mick verdient seine Chance. Ich hoffe, dass er sich ein Cockpit für nächstes Jahr sichern kann. Er ist ein toller Junge."

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat zwar seine beiden eigenen Cockpits mit Charles Leclerc und Carlos Sainz für 2021 besetzt, sagt aber deutlich: "Ich denke, Mick wird bald in die Formel 1 kommen. Wir werden in den kommenden Wochen entscheiden, was das Beste für ihn und unsere anderen Akademie-Fahrer in der Formel 2 ist." In der Formel 2 führt aktuell übrigens: Mick Schumacher.

Stand: 11.10.2020, 18:08