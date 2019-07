Vettel auch als Zweiter ein Sieger - die Analyse

Für Charles Leclerc war es die Höchstrafe. Von Startplatz zehn war er beim Deutschland-Grand-Prix in Hockenheim auf zwei vorgefahren und hatte unverhofft sogar gute Siegchancen. Doch dann rutschte er im Motodrom in der 41. Runde von der Strecke. Verzweifelte Versuche, sich aus dem Kiesbett zu befreien, erwiesen sich als vergeblich. Und dann knallte ihm nach dem Einschlag auch noch eine Werbetafel auf das havarierte Auto, in der ausgerechnet das Mercedes-Team sein 125-jähriges Jubiläum im Rennsport feierte.

Qualifying-Desaster hilft am Ende sogar

Dass dieser Ausfall die kollektive Depression bei Ferrari nach dem desaströsen Qualifying tags zuvor nicht noch nachhaltig vergrößerte, lag an der außerordentlichen Vorstellung von Vettel. Ihn hatte es am Samstag (27.07.19) noch schlimmer erwischt als Leclerc, nach einem Defekt am Turbolader war er komplett ohne gezeitete Runde geblieben und musste von Platz 20 aus starten - also als Letzter. Doch das war letztlich sogar für vieles gut.

An 18 Konkurrenten vorbeizufahren, an vielen davon durch die Irrungen der vielen Wetterkapriolen und Reifenwechsel sogar mehrmals, war für den zuletzt immer schlechter gelaunten Vettel Balsam. Er wartet zwar weiter auf den ersten Sieg, seit er vor elf Monaten in Spa triumphiert hatte. Doch dass sich selbst für einen Ehrgeizling wie ihn auch mal ein zweiter Platz wie ein Sieg anfühlen kann, sah man ihm in den vielen Interviews nach dem Rennen an.

Immer noch ein Regengott

Vettel lachte, Vettel ballte sogar die Faust, als er den Jubel der Heimfans in Hockenheim nachstellte, und er gab zu: "Es fühlt sich fast ein Sieg an, denn nach den beiden Patzern im Qualifying war das Team natürlich ganz unten mit der Moral. Da war das Ergebnis heute natürlich ganz wichtig, zumal es unheimlich schwer war, das Auto auf der Strecke zu halten. Man hört im Auto bei diesem Motorenlärm ja nicht viel, aber wie die Fans hier nach vorn gegangen sind, als ich am Ende überholen konnte - das werde ich nie vergessen."