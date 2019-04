Vor der Saison redete Bottas Klartext und überraschte damit vermutlich nicht nur seine Fans, sondern auch seinen Arbeitgeber und vor allem seinen Teamkollegen. Hatte sich zuvor der Eindruck aufgedrängt, dass der Finne sein Cockpit bei Mercedes nur behalten durfte, weil er ein treuer Vasall ohne eigene Ambitionen war, änderte sich mit diesen Worten alles: "Ich habe mich im Winter nicht rasiert. Ich fand den Bart gut, und er passt auch zu dem, wie es in mir aussieht und was ich vermitteln will. Ich war über den Verlauf der zweiten Saisonhälfte enttäuscht und verärgert, deshalb habe ich mir geschworen: So etwas darf nie mehr passieren. Um meine Ziele zu erreichen, bin ich dieses Jahr bereit zu tun, was nötig ist. Wenn ich dafür an einigen Stellen härter agieren muss, gehört das dazu." Rumms.

Hamilton wirkte satt und gelangweilt

In der zweiten Saisonhälfte - damit meinte Bottas, dass er mehrfach zugunsten von Hamiltons Ambitionen zurückgesteckt hatte. Damit ist es nun vorbei. Die Frage drängte sich auf: Wie reagiert Mercedes? Wie reagiert Hamilton? Mit Härte? Beleidigt? Beginnt er gar, Fehler zu machen? Alles falsch. Die Saison 2019 zeigt bislang: Bottas' Angriff macht den Fünffach-Weltmeister noch stärker. Noch fokussierter. Das beweist nicht nur seine komplett fehlerfreie Fahrdemonstration in Shanghai mit einem Start-Ziel-Sieg, sondern auch der Vergleich mit dem Saisonbeginn 2018.

Da wirkte der Jetset-affine Brite satt. Die Partys nach seinem vierten Titel schienen nicht so richtig enden zu wollen, Hamilton kam in keinen Rhythmus, agierte unkonzentriert, strahlte kein Feuer aus, wirkte in den Stellungnahmen zu seinen Niederlagen in den ersten drei Rennen gelangweilt. Völlig neu: Er schien sich sogar mit dem Verlieren arrangieren zu können - und Sebastian Vettel zog davon. Erst die Pannenserie von Ferarri bewirkte, dass Hamilton ab dem vierten Rennen wieder in die Spur kam, und auch die Hilfe von Bottas trug ihren Teil zur Wende bei.