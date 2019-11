Bird siegt beim Formel-E-Auftakt - starkes Porsche-Debüt

Video: Peter Bosz: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, vor allem zu Hause"

Sportschau. . 00:24 Min. . Das Erste.

Peter Bosz sieht noch keine große Aussagekraft in der aktuellen Phase der Saison. Der Niederländer betont, dass er von Spiel zu Spiel denkt und nicht so sehr an eine zwischenzeitliche Tabelle. | video