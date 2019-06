Ausgangslage

Das vergangene Rennen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin konnte Lucas di Grassi für sich entscheiden. Der Brasilianer schob sich mit seinem zweiten Saisonsieg in der Gesamtwertung mit nun 96 Punkten vor André Lotterer (86 Punkte) auf Platz zwei. Mit 102 Punkten führt weiterhin der Franzose Jean-Eric Vergne die Gesamtwertung an.

Das Rennen in Bern ist jedoch völlig offen. Favoriten auf einen Sieg gibt es viele. In der aktuellen Saison gab es in den bisherigen zehn Rennen acht unterschiedliche Sieger. 22 Fahrer konnten schon Punkte sammeln. Di Grassi und Vergne sind die einzigen Fahrer im Teilnehmerfeld, die bereits zweimal ganz oben auf dem Treppchen standen. Das Rennen startet am Samstag um 18 Uhr. Hier geht´s zum Livestream

Auch der Kampf um den Gesamtsieg ist noch längst nicht entschieden. Noch drei Rennen sind zu absolvieren. Der fünftplazierte Robin Frijns hat mit 81 Punkten nur fünf Zähler weniger als der drittplazierte Lotterer. Der Abstand auf Platz eins beträgt für Frijns 21 Punkte.

Dieser Livestream ist ab dem 22.06.2019 18.00 Uhr abrufbar Livestream - die Formel E in Bern. Sportschau. Das Erste.

















Teilnehmerfeld

Mit Daniel Abt, André Lotterer und dem ehemaligen Formel 1-Pilot Pascal Wehrlein sind drei deutsche Fahrer im Teilnehmerfeld der Formel E vertreten. Zwei weitere ehemalige Formel 1-Piloten sind Felipe Massa und der Belgier Stoffel Vandoorne, der 2016 bei McLaren sein Debüt gab und seit der aktuellen Saison Formel E-Pilot ist. Die beiden Gesamtführenden Jean-Eric Vergne und Lucas di Grassi haben ebenfalls eine Formel 1-Vergangenheit.

Die Strecke in Bern

Bern ist eine Alternative für Zürich, wo der Schweizer E-Prix im vergangenen Jahr stattfand. Das Rennen wird auf einem Straßenkurs nahe der Altstadt ausgetragen. Eine Runde ist 2,75 Kilometer lang und beinhaltet 13 Kurven und drei Schikanen.

Modus

Der Renntag in Bern ist der elfte von insgesamt 13. Zum Abschluss treffen sich die Fahrer Mitte Juli in New York, wo an zwei Tagen zwei Rennen gefahren werden. Auch in Bern und New York finden, anders als bei der Formel 1, Training, Qualifying und Rennen am selben Tag statt. Dabei muss ein strikter Zeitplan eingehalten werden. Die Renndauer ist nicht von einer vorgegebenen Rundenanzahl abhängig, in jedem Rennen ist bei der Formel E eine Dauer von 45 Minuten plus einer Runde festgelegt.

Das Auto

Aktuell in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz: Lucas di Grassi

Seit der Debütsaison 2014 fahren alle Formel E-Piloten mit einem einheitlichen Fahrzeug. Der aktuelle Autotyp "Gen2" erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 240 km/h.

Die diesjährige Saison ist die Erste, in der keine Fahrzeugwechsel stattfinden. In den ersten vier Meisterschaften mussten die Fahrer einmal pro Rennen in ein vollgeladenes Auto umsteigen. Seit Dezember 2018 sind die Fahrzeuge mit einem neunen Einheitsakku ausgestattet, dieser hält ein ganzes Rennen lang.

Besonderheiten der Formel E

Der Fanboost: Die Fans der Formel E haben auch vor dem Rennen in Bern die Möglichkeit, für ihren Lieblingsfahrer abzustimmen. Den fünf Piloten mit den meisten Stimmen steht im Rennen ein zusätzlicher Energieschub zur Verfügung.

Der Attack-Mode: Durch einen Knopf am Lenkrad kann der Pilot fünf Mal pro Rennen den Attack-Mode aktivieren, der dem Fahrzeug einen zusätzlichen Schub verleiht. Dazu muss der Formel E-Pilot in die sogenannte Attack-Zone fahren, wo er versucht, drei Aktivierungsstreifen zu treffen, um die zusätzliche Leistung zu aktivieren.

Formel E im Aufschwung

In Europa wird die Formel E von Jahr zu Jahr beliebter und für die Städte immer attraktiver. Mit der Rennserie will die Formel E seit 2014 die Entwicklung von E-Autos vorantreiben. Ganz oben auf der Werteliste stehen: Nachhaltigkeit, Effizienz und der technologischer Fortschritt.

In diesem Jahr fahren die Formel E-Piloten zum ersten Mal durch Bern. Die Schweizer Hauptstadt ist damit die fünfte europäische Stadt in diesem Rennjahr. Für die nächste Saison hat sich die Schweiz mit Zürich beworben, wo bereits im vergangenen Jahr ein Rennen stattfand. Momentan fehlt die Schweiz als Austragungsort im Rennkalender 2019/2020. Zwei Austragungsorte wurden von der FIA allerdings noch nicht bekanntgegeben.

red | Stand: 19.06.2019, 10:49