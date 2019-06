Jean-Eric Vergne hat nach einem Start-Ziel-Sieg beim Formel-E-Rennen in Bern die Titelverteidigung vor Augen. Der Franzose feierte am Samstag (22.06.19) beim E-Prix in der Schweiz seinen vierten Saisonsieg und verwies Mitch Evans und Sebastien Buemi auf die Plätze zwei und drei

Lotterer bester Deutscher

Andre Lotterer kam als bester Deutscher auf Position vier ins Ziel und überholt in der Gesamtwertung damit Lucas di Grassi, der sich von Position 18 gestartet zwar gut nach vorne arbeitete, als Zehnter am Ende aber nur einen Punkt holte.

Vor dem letzten Renn-Wochenende hat Vergne 32 Punkte Vorsprung auf Lotterer. Am 13. und 14. Juli finden die letzten beiden Rennen der Saison statt.

dpa/msc | Stand: 22.06.2019, 19:15