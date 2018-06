Das Personal kann sich sehen lassen: Bei Argentinien stehen da der FC Barcelona, Paris St. Germain, Juventus Turin, Manchester City und Manchester United auf dem Platz. Bei Kroatien sind Akteure von Real Madrid, Barcelona, Liverpool und Inter Mailand dabei. Die beiden Starensembles aus Argentinien und Kroatien treffen im Topspiel der Gruppe D (20.00 Uhr in Nischni Nowgorod) direkt aufeinander.

Am 1. Gruppenspieltag setzte sich Kroatien 2:0 gegen Nigeria durch. Ein Eigentor und ein Elfmeter von Luka Modric (Real Madrid) brachten den Erfolg. Bei Argentinien patzte der Star vom Punkt: Barcelonas Lionel Messi scheiterte an Islands Keeper - am Ende stand ein höchst unbefriedigendes 1:1 gegen WM-Debütant Island.

Argentiniens Final- und Elfertrauma

"Ich habe Pelé, Maradona, Platini erlebt, wie sie verschossen haben. Aber Argentinien dürfte keinen Elfmeter nötig haben, um eine Begegnung zu gewinnen" , sagte César Luis Menotti, der 79 Jahre alte Chefcoach des Weltmeister-Teams von 1978. Eine große Auswahl generiere Fußball und Chancen und sei nicht vom Pech vom Elfmeterpunkt abhängig.

Video starten, abbrechen mit Escape Lionel Messi und die Folgen seines Fehlschusses | Sportschau | 20.06.2018 | 01:50 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Bei einer Niederlage droht Argentinien das erste Aus in der Vorrunde seit 2002. Und selbst wenn's bei großen Turnieren zuletzt besser lief, musste Argentinien spätestens im Finale leiden. Erst 2014 in Rio die WM -Niederlage gegen Deutschland, dann 2015 und 2016 in den Endspielen der Südamerika-Meisterschaft die Duplizität der Ereignisse: Beide Male war Chile im Elfmeterschießen besser.

Suker : "Leute, das ist 20 Jahre her"

Kroatiens Fußballchef Davor Suker (links) würde Luka Modric gerne auch nach der WM gratulieren.

Beide Teams hoffen, aus dem Schatten der einstigen Helden treten zu können. Diego Maradona führte die "Albiceleste" 1986 zum bislang letzten WM -Titel. In Kroatien schwärmen sie noch heute von der Elf um Davor Suker, die 1998 WM -Dritter wurde. Der damalige Coach Miroslav Blazevic findet: "Die heutige Generation ist besser als meine Mannschaft damals. Diese Spieler verfügen über so viel Erfahrung. Die müssen sie jetzt nur richtig nutzen."

Nach 1998 kam man bei den Weltmeisterschaften über die Vorrunde nicht mehr hinaus. Selbst die Helden von damals sehnen sich nach Nachfolgern. "Hey Leute, das ist 20 Jahre her" , sagte etwa Suker. Der WM-Torschützenkönig von 1998 ist mittlerweile Präsident des kroatischen Verbandes. Bei der EM 2016 unterlagen die Kroaten im Achtelfinale dem späteren Titelträger Portugal erst nach Verlängerung (0:1).

Ex-Schalker Rakitic in Kroatiens Schaltzentrale

Ivan Rakitic (rechts) schirmt den Ball gegen einen Nigerianer ab.

Bei den Kroaten gab es trotz des Sieges zum Auftakt bereits einen Rauswurf: Nikola Kalinic, groß gewachsener Mittelstürmer vom AC Mailand, weigerte sich eingewechselt zu werden, weil er angeblich Rückenprobleme hatte. "Ich habe das akzeptiert, aber ich benötige Spieler, die bereit und gesund sind" , sagte Nationaltrainer Zlatko Dalic. Einer davon ist der Ex-Schalker Ivan Rakitic: Gemeinsam mit Modric von Real bildet Rakitic vom FC Barcelona die Schaltzentrale des kroatischen Spiels, die auch gegen Messis Argentinier brillieren soll.

Dass Modric und Rakitic in der spanischen Liga bittere Rivalen sind, blenden sie aus. Unter Nationaltrainer Zlatko Dalic scheint aus den beiden famosen Einzelkünstlern endlich ein spielstarkes Duo zu werden. Gemeinsam jagen sie bei der WM die Geister der Vergangenheit. Und wie man die vertreiben kann, weiß Eintracht Frankfurts Ante Rebic: "Messi ist 50 Prozent der argentinischen Mannschaft. Wenn wir ihn stoppen können, haben wir eine gute Chance."

Friseur aus Frankfurt

Die richtige Frisur ist für Fußball-Stars inzwischen fast so wichtig wie die richtige Kleidung. Deshalb reiste nun der Friseur Boris Lipovac aus Frankfurt-Bockenheim, von allen nur "Boki" genannt, ins russische Trainingscamp der Kroaten. Neben Eintracht-Stürmer Ante Rebic, dessen Hausfriseur "Boki" ist, ließen sich auch Stars wie Ivan Rakitic, Ivan Perisic oder Co-Trainer Ivica Olic die Haare scheren.

Ante Rebic ließ aus Frankfurt einen Frisuren-Fachmann kommen.

"Rakitic habe ich blond gefärbt, Perisic das kroatische Wappen in die Haare rasiert" , erzählte "Boki" dem Hessischen Rundfunk. Sein einziges Problem: Mit seinem Koffer voller Scheren und Rasierklingen wollten ihn die Sicherheitskräfte nicht ins Teamhotel lassen. Rebic eilte herbei und klärte die Situation auf. In Sachen Friseur sind die Kroaten schon einmal bestens vorbereitet.

red/sid/dpa | Stand: 21.06.2018, 08:00