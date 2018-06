Die 57. Minute der Partie zwischen Frankreich und Australien kann man aus Sicht der Schiedsrichter durchaus als historischen Moment bezeichnen.

Die Entscheidung von Schiedsrichter Andres Cunha aus Uruguay auf Strafstoß per Videobeweis für Frankreich war die erste, die mit dem neuen technischen Hilfsmittel herbeigeführt wurde. Frankreich hat damit schon die zweite technische WM-Premiere erlebt: 2014 wurde beim Gruppenspiel Frankreichs gegen Honduras erstmals ein Treffer mit der Torlinientechnik nachgewiesen.

Warum das mögliche Foul gegen Argentinien nicht geprüft wurde

Ein erster großer Diskussionspunkt war die Entscheidung von Schiedsrichter Szymon Marciniak aus Polen, in der 78. Minute beim Spiel Argentiniens gegen Island nach dem Einsatz von Birkir Saevarsson gegen Cristian Pavon nicht auf Strafstoß zu entscheiden. Die Fernsehbilder belegten einen Kontakt am Fuß, Schiedsrichter Marciniak zeigte aber sofort an: kein Strafstoß.

Videoassistent Mark Geiger aus den USA sah vor den Bildschirmen in Moskau wohl ebenfalls nicht jene "klare, offensichtliche Fehlentscheidung", die für einen Überprüfung vorliegen soll und gab Marciniak vermutlich deshalb nicht den Hinweis, die Situation in der "Review Area" zu überprüfen.

Zahl der Einsätze des Videobeweises soll klein bleiben

Die Szene zeigt, dass der Videobeweis vor allem dann umstritten ist, wenn er nicht zum Einsatz kommt. Doch das ist die Linie der FIFA, um die Entscheidungen möglichst auf dem Platz stattfinden zu lassen. Die Zahl der Eingriffe durch den Videoassistenten soll klein gehalten werden, denn die zahlreichen Korrekturen unmittelbar nach der Einführung der Technik waren ein großer Kritikpunkt. Das Problem daran: Für die Fans bleibt so häufig der Eindruck zurück, dass es trotz des Videobeweises zu solchen Situationen kommen kann. Und dann fühlen diese sich stärker um ihr vermeintliches Recht gebracht als zuvor ohne Hilfsmittel.

Alex Feuerherdt, der den Schiedsrichter-Podcast "Collinas Erben" produziert, findet dieses Vorgehen richtig. "Man sieht, dass es für die Video-Assistenten in Moskau ein Unterschied ist, ob der Hauptschiedsrichter eine Szene klar selbst erkannt und beurteilt hat oder nicht" , sagt Feuerherdt im Gespräch mit sportschau.de. "Wenn das der Fall ist, halten sie sich zurück - und so ist es auch von der FIFA gewollt."

Elfmeter für Peru - der perfekte Ablauf

Wie der Ablauf im Idealfall aussehen sollte, zeigte Schiedsrichter Bakary Papa Gassama aus Gambia beim Spiel zwischen Peru und Dänemark. Das Foul von Dänemarks Yussuf Poulsen am Peruaner Christian Cueva erkannte er zunächst nicht. Videoassistent Felix Zwayer aus Deutschland empfahl ihm dann jedoch die Ansicht der Bilder an der Seitenline in der "Review Area", wo sich Gassama dann korrigierte und den Strafstoß gab.

Transparenz? Das Problem mit dem "Weltbild" im Fernsehen

Die FIFA versucht sich in Sachen Videobeweis in neuer Transparenz und erklärt im Fernsehen den Ablauf einer Prüfung mit geteiltem Bildschirm und Einblendungen. Wenn es eine offizielle Prüfung wie im Beispiel Peru gegen Dänemark gibt, ist der Zuschauer im Bilde.

Die Fälle der Nichtanwendung des Videobeweises zeigen aber hier ein weiteres Problem, das nun der Fernsehzuschauer hat. Alle TV-Anstalten - wie auch ARD und ZDF - zeigen das zentral produzierte "Weltbild", auf das die Sender während der Live-Übertragungen keinen Einfluss haben. Perspektiven auswählen können die Sender nur in den Analysen.

Im Spiel Spanien gegen Portugal erzielte Diego Costa den Ausgleich für Spanien, er hatte sich kurz zuvor aber mit überhartem Einsatz gegen Portugals Pepe durchgesetzt. Während sich die Fernsehzuschauer ob des eigentlichen Fouls vermutlich fragten, was Schiedsrichter Gianluca Rocchi aus Italien jetzt macht, bekamen sie in den entscheidenden Sekunden nach dem Tor Nahaufnahmen der jubelnden spanischen Spieler und Fans sowie das vermeintliche Foul in der Wiederholung zu sehen. Der Schiedsrichter war zwar mehrfach, aber nur kurz im Bild.

Wie der Schiedsrichter letztlich auf die Proteste der portugiesischen Spieler reagierte, ob er den Finger zum Funkgerät am Ohr führte, ob er vielleicht schon langsam Richtung Seitenlinie zu den Bildschirmen schritt - all das verpasste der Zuschauer zumindest visuell weitgehend. Reporter Gerd Gottlob setzte die Zuschauer akustisch in Kenntnis, dass es eine Prüfung in Moskau gab - die ohnehin bei jedem Tor obligatorisch ist.

Die Szene zeigt, dass die Entscheidung des Schiedsrichterteams, den Videobeweis nicht anzuwenden, auch eine Entscheidung ist. Ihr Zustandekommen ist relevant für den Spielverlauf. Der Videobeweis stellt also auch die TV-Regie bei Fußballspielen vor neue Herausforderungen. Eine Einstellung, die nicht im Fernsehen lief, zeigt kurz die Proteste Portugals:

