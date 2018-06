Es war dieselbe Prozedur wie im Spiel gegen Spanien: Als Cristiano Ronaldo in Moskau das 1:0 für Portugal gegen Marokko erzielte, lief er hinter die Seitenlinie, um sein Tor zu bejubeln. Die anderen neun Feldspieler liefen ihm hinterher - aber einer von ihnen stellte sich vor die Linie in das Spielfeld, wie im Video oben zu sehen ist.

Fonte: "Habe von einer Regel gehört"

Der portugiesische Spieler José Fonte spricht von Sicherheit. "Ich habe gehört, dass es eine Regel gibt, wenn alle das Spielfeld verlassen, dann könnte man das Spiel wieder anstoßen. Wir wollten sicherstellen, dass uns nichts dazwischenkommt. Deshalb machen wir das, damit das Spiel nicht wieder angepfiffen werden kann" , sagte Fonte in der Sportschau.

Jose Fonte über den kuriosen portugiesischen Jubel | Sportschau | 20.06.2018

Als er aufgeklärt wurde, dass es diese Regel gar nicht gibt, sagte er: "Ich habe sowas gehört. Nächstes Mal gehen wir alle raus und dann feiern wir gemeinsam."

Angst vor "schneller Mitte" ist Unsinn

Nach dem 3:3 gegen Spanien hatte die Art des Jubels der portugiesischen Spieler und auch die der Australier im Spiel gegen Frankreich in sozialen Netzwerken die Runde gemacht - die dort geäußerte Vermutung deckt sich mit der Fontes: Ein Spieler der Mannschaft, die das Tor erzielte, müsse demnach in der gegnerischen Hälfte verweilen - sonst könnte die gegnerische Mannschaft den Anstoß ausführen und theoretisch zu elft auf den allein gelassenen Torwart zulaufen. Es wäre die "schnelle Mitte" im Handball.

Doch die Angst davor ist völliger Unsinn, wie mehrere Experten bei sportschau.de erklärten. In den offiziellen Fußballregeln heißt es zum Aufenthalt der Spieler beim Anstoß in Regel 8.1 lediglich: "Alle Spieler, mit Ausnahme des Spielers, der den Anstoß ausführt, befinden sich in der eigenen Spielfeldhälfte."

Selbst die Regelhüter des International Football Association Board sahen sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zu einer Stellungnahme genötigt und sprachen von einer "erfundenen Story".

Portugals Torjubel beim Spiel gegen Spanien | Sportschau | 19.06.2018

Stand: 20.06.2018, 16:27