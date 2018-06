Der Treffer schien Nigeria Aufwind zu geben, fortan spielten die "Super Eagles", angetrieben vom nun überragenden Musa, wie befreit auf. Der traf in der Schlussphase erst die Latte, um nur Sekunden später nach einer tollen Einzelaktion auf 2:0 zu erhöhen (75.).

Sigurdsson verschießt Elfmeter

Und als Islands Spielmacher Sigurdsson einen Foulelfmeter über das Tor setzte (83.), war klar: an diesem Tag würde der WM-Debütant leer ausgehen, vielleicht gar den Traum vom Achtelfinale vorzeitig verspielen.

Um doch noch in die nächste Runde einzuziehen, muss Island am letzten Spieltag der Vorrunde am Dienstag (26.06.2018) gegen Kroatien möglichst deutlich gewinnen und darauf hoffen, dass zeitgleich Nigeria gegen Argentinien nicht über ein Unentschieden hinauskommt.