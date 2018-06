Der Mittwoch (20.06.2018) war kein Tag für Fußball-Feinschmecker. Erst holte Portugal gegen Marokko einen glücklichen Sieg, dann setzte sich Uruguay im Schongang gegen Saudi-Arabien durch, und später quälte sich dann noch Spanien zum Erfolg gegen Iran. Auffällig dabei: Alle Spiele endeten mit 1:0. Schon neun von 20 WM-Spielen gingen so aus. Zum Vergleich: Bei der WM 2014 in Brasilien gab es in der gesamten Vorrunde sieben 1:0-Ergebnisse in 48 Spielen.

Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Uruguays Spiel beispielsweise ist an Zweckmäßigkeit nicht zu überbieten. "La Celeste" feierte nach dem ebenso knappen Erfolg gegen Ägypten gegen die Saudis schon den zweiten 1:0-Erfolg. Luis Suarez erzielte das "goldene Tor" für Uruguay in der 23. Minute, danach stellte das Team seine Offensivbemühungen praktisch ein.

Arbeitsverweigerung nach Führung

Statt Torgier und Intensität gab es Sommerfußball. Die Südamerikaner brachten den Vorsprung freilich auch über die Zeit, weil der Gegner einfach nicht die Mittel hatte, dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Doch warum, so offenbar das Credo, soll man fünf Tore schießen, wenn auch eins reicht.

Es sah so aus, als wolle sich das Team von Trainer Oscar Tabarez schon für das Achtelfinale schonen. Dass man jetzt gegen Russland wegen des schlechteren Torverhältnisses einen Sieg für den Gruppensieg braucht, scheint egal zu sein. Und um Attraktivität scheint sich Uruguay auch nicht zu scheren. Suarez brachte es auf den Punkt: "Wichtig war, dass wir gewinnen und dass wir weiterkommen. Mehr wollten wir eigentlich gar nicht. Wir sind zufrieden."

ARD-Experte Thomas Hitzlsperger sparte nicht mit Kritik. "Die gesamte Mannschaft muss sich den Vorwurf gefallen lassen, überhaupt nichts zu tun, das ist teilweise arrogant" , sagte er in seiner Halbzeitanalyse und nannte das Spiel einen "müden Kick".

Iran mit Sechserkette

Anders war die Gemengelage beim Spiel zwischen Spanien und Iran. Mit drei Punkten auf dem Konto hätte Iran gegen den Mitfavoriten ein Unentschieden gereicht, um sich alle Chancen auf das Achtelfinale zu erhalten. Der Portugiese Carlos Queiroz stellte sein Team entsprechend defensiv ein. Das überließ den Spaniern weitgehend das Mittelfeld und rührte dann sehr kompakt und teils mit einer Sechserkette Beton an. Spanien kam kaum einmal durch und brauchte dann schließlich beim "Flipper-Tor" von Diego Costa in der 54. Minute die Hilfe eines iranischen Abwehrbeines.

"Das geht in Richtung 8-2-0. Die zehn Feldspieler der Iraner stehen sehr eng und haben nichts anderes vor, als den Ball aus ihrer Zone zu bekommen und dann wieder kompakt zu stehen" , sagte ARD-Experte Stefan Kuntz zum Spielsystem. In der Schlussphase agierte Iran zwar wesentlich mutiger, machte aber nicht komplett auf, um den Spaniern keine Räume zu bieten. Bloß kein 0:2 und vielleicht klappt es ja dann vorne doch noch irgendwie, lautete da wohl die Devise.

Für ARD-Experte Hitzlsperger ist das nachvollziehbar. "Die kleineren Nationen können leichter verteidigen, das lässt sich leichter einstudieren. So können sie die größeren Mannschaften vor Probleme stellen" , sagte der Ex-Nationalspieler: "Das ist ein gutes Mittel."

Panama hat das anders gemacht. Der krasse Außenseiter hielt gegen den Mitfavoriten Belgien zur Pause ein 0:0, drängte in der zweiten Hälfte aufs belgische Tor, um sich den Traum vom ersten WM-Treffer zu verwirklichen - und verlor mit 0:3. Das alles brachte dem Team Respekt und Sympathien ein, aber mehr auch nicht.

Trend auch in der Bundesliga

Wieder anders lief es zwischen Marokko und Portugal. Cristiano Ronaldo brachte die Portugiesen schon in der vierten Minute in Führung. Danach zog sich der Favorit zurück, hoffte auf Konter und einen weiteren Geniestreich von "CR7". Doch weder das eine noch das andere passierte. In der Schlussphase spielten nur noch die Nordafrikaner und Portugal rettete den knappen Vorsprung am Ende mit Ach und Krach über die Zeit.

Die einen verteidigen also ein 0:1, nur um nicht höher zu verlieren, andere ruhen sich auf ihrem knappen Vorsprung aus, wieder andere ziehen sich nach Führung komplett in die Defensive zurück und warten da nur auf Fehler des Gegners - das alles ist legitim, doch es ist unattraktiv. Und es ist ein Trend, der nicht neu ist. Auch in der Fußball-Bundesliga dachten in der vergangenen Saison viele Teams vor allem ans Verteidigen. Das Spielerische blieb dabei auf der Strecke.

45 Tore sind in den bisher 20 Spielen gefallen - 2,25 im Schnitt. Zu verdanken haben wir das aber nur dem Offensiv-Spektakel zwischen Spanien und Portugal und den Russen, die vor eigenem Publikum wirklich Fußball spielen wollen. Viele andere wollen das leider nicht.

