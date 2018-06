Dass neben dem an einer Halswirbelblockade leidenden Hummels auch der Berliner Linksverteidiger Marvin Plattenhardt weichen musste, war zu erwarten gewesen: Der Kölner Jonas Hector nimmt nach überstandener Grippe wieder seinen Stammplatz ein.

Rudy für Khedira

In der Offensive hatten viele Beobachter der letzten Trainingseinheit eine Doppelspitze erwartet - doch Löw hält an seiner gewohnten 4-2-3-1-Taktik fest.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Reus rückt für den gegen Mexiko schwachen Mesut Özil in die Startelf und wird auf der zentralen Zehner-Position auflaufen. Im defensiven Mittelfeld macht Sami Khedira Platz für Sebastian Rudy.

Die deutsche Aufstellung gegen Schweden:

Tor: Neuer

Abwehr: Kimmich, Boateng, Rüdiger, Hector

Defensives Mittelfeld: Kroos, Rudy,

Offensives Mittelfeld: Müller, Reus, Draxler

Angriff: Werner

Schweden mit nur einer Änderung in der Startelf

Schweden hat seine Startelf auf lediglich einer Position verändert. Der beim 1:0-Auftaktsieg gegen Südkorea noch fieberkranke Verteidiger Victor Lindelöf von Manchester United rückt für Pontus Jansson in die erste Mannschaft. Ansonsten setzt Trainer Janne Andersson auf dieselben Spieler wie beim erfolgreichen Start in das Turnier in Russland.

Video starten, abbrechen mit Escape Gegnercheck: Schweden mit guter Ordnung | Sportschau | 18.06.2018 | 02:18 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Stand: 23.06.2018, 17:59