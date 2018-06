Die Rotation war zügig durchgetaktet. Fünf Schirme und kleine Zelte für vier Spieler und Assistenztrainer Miroslav Klose, vier Positionswechsel für jeden in 25 Minuten. Statt einer Pressekonferenz bot der Deutsche Fußball-Bund den Reportern am Donnerstag (21.06.2018) in Sotschi die Möglichkeit, vor dem Training mit Mats Hummels, Timo Werner, Sami Khedira und eben Klose zu sprechen. "Wir haben alle erkannt, dass wir in ein paar Tagen nach Hause fahren, wenn wir nochmal so spielen wie gegen Mexiko" , sagte Khedira.

"Irgendeinen Impuls wird es geben"

Seit dem Abpfiff gegen Mexiko wird auf allen möglichen Kanälen analysiert, dass es und welche personellen Wechsel es geben muss, um am Samstag (20 Uhr/Das Erste live) die nötigen drei Punkte gegen Schweden zu holen. Schon am Mittwoch hatte Manager Oliver Bierhoff viele der Analysten, Experten und Fans beruhigt: "Irgendeinen Impuls wird es geben."

Die große Rotation wie bei der Gesprächsrunde, die dürfte es aber kaum geben. "Wir werden jetzt nicht alles über den Haufen schmeißen" , hatte Löw direkt nach der Niederlage gegen Mexiko, bezogen auf das Personal und die Spielweise.

Video starten, abbrechen mit Escape Khedira: "Wir müssen es gegen Schweden besser machen" | Sportschau | 21.06.2018 | 02:07 Min. | Verfügbar bis 31.01.2019 | Das Erste

Jedem eine zweite Chance

Der Bundestrainer ist inzwischen dafür bekannt, dass er den meisten Spielern bei Turnieren eine weitere Chance gibt. Sein bisheriger Rekord für Änderungen steht bei fünf Neuen in der Startelf. Das war im Spiel um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 2010, also einer Partie mit sportlich sehr bescheidenem Wert.

Vier Änderungen gab es für das Viertelfinale der EM 2012 gegen Griechenland, im Halbfinale dann wieder drei. Diese Wechsel und taktischen Umstellungen gingen beim 1:2 gegen Italien gründlich daneben, das gab auch der Bundestrainer zu. Vielleicht zügelte er sich deshalb bei der Rotation während der Turniere danach. In je einem Spiel gab es bei der WM 2014 und der EM 2016 drei Änderungen. Sie waren aber jeweils zumindest teilweise auch durch Verletzungen oder Sperren bedingt.

Wer muss raus, wenn Reus kommt?

Im Spiel gegen Schweden am Samstag dürfte es eine Änderung geben, die schlicht damit zu tun hat, dass Jonas Hector nach seiner Erkältung wieder gesund ist. Der Linksverteidiger aus Köln wird für Marvin Plattenhardt in die Mannschaft kommen.

Marco Reus, der gegen Mexiko auf der Bank saß, bestätigte in Sotschi nochmal, dass dies schon im Trainingslager mit dem Bundestrainer abgesprochen gewesen sei. Löw habe ihm gesagt, dass er "in den wichtigen Spielen" gebraucht werde. Wichtiger als gegen Schweden geht es nun kaum.

Wer muss dann für Reus weichen? Draxler, der gegen Mexiko noch einer der Besseren war, aber eben auf der Position von Reus spielte? Mesut Özil, der in 26 von 26 möglichen Turnierspielen unter Löw stets in der Anfangsformation stand? Thomas Müller, der "natürlich frustriert" wäre, falls er auf der Bank sitze, aber das erwarte er auch von jedem anderen, den es treffen könnte.

Khedira im Fokus

Unter dem Sonnenschutz am Trainingsgelände wurden viele Fragen zu den möglichen Änderungen gestellt, gerade auch an Khedira, dem Ilkay Gündogan vorgezogen werden könnte, vielleicht sogar Leon Goretzka. "Es geht nicht um mein Turnier, sondern um die deutsche Mannschaft" , sagte er zu einem möglichen Platz auf der Bank, "das Ziel ist es weiterhin Weltmeister zu werden."

Die gedruckten Rückflugtickets, die ihm ein schwedischer Journalist unter die Nase hielt, konterte Khedira lässig: "Danke, aber die brauchen wir nicht. Ich denke, wir fliegen am 16. Juli zurück." Das ist der Tag nach dem Endspiel.

Stand: 21.06.2018, 12:15