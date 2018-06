Der linke Fuß von Manuel Neuer ist in Vergessenheit geraten. Nach allem, was am Mittwochmorgen (20.06.2018) in Sotschi zu beobachten war, geht es ihm weiterhin gut. Der Eindruck während des Spiels gegen Mexiko war ja auch gut. Neuer passte genau, lief pünktlich aus seinem Tor, hielt, was zu halten war.

Wäre jeder deutsche Nationalspieler in einer solch guten Verfassung gewesen wie Neuers linker Fuß, hätte es im Auftaktspiel der Weltmeisterschaft wohl mindestens zu einem Unentschieden gereicht.

Es geht um mehr als Fuß und Wade

Die Frage, ob es der Torwart des FC Bayern nach seinem dritten Mittelfußbruch zum Turnier nach Russland schafft, brachte einige Nebenaspekte mit sich. Etwa den, wer denn dann Kapitän sein würde, falls Neuer mit Urlaub bestraft würde.

Eine offizielle und besiegelte Aussage gab es dazu von Bundestrainer Joachim Löw nie. Thomas Müller und Sami Khedira galten als Kandidaten. Sie wären es gewiss auch weiterhin, wenn es dem linken Fuß oder anderen Körperteilen von Neuer schlecht ginge. Derzeit geht es aber um mehr als einen Fuß oder eine Wade. Es geht um Führungssspieler. Es geht um Hierarchien. Es geht um Erfahrung. Es geht ums Vorangehen.

"Enorm unter Druck"

Wenn diese Begriffe fallen, ist es schlecht bestellt um eine Fußballmannschaft. Deutschland ist tatsächlich "enorm unter Druck" , wie Thomas Müller am Mittwoch in Sotschi sagte. Zwei Siege gegen Schweden und Südkorea sind nötig, sonst endet das Turnier höchstwahrscheinlich schon nach der Vorrunde für den Weltmeister.

Müller, Marco Reus und Manager Oliver Bierhoff sprachen während der Pressekonferenz über all diese Themen. Über Führungsspieler, Hierarchien und das Vorangehen wurde einiges gesagt, auch wenn die Wörter nicht sämtlich explizit vorkamen. Stattdessen sprach Bierhoff ein Wort aus, das nur in einem Zusammenhang sicher fällt.

Harmonie bei der Prämienregelung

Wenn der Deutsche Fußball-Bund über eine Prämienregelung bei großen Turnieren informiert, dann meldet er, dass die Einigung nach harmonischen Gesprächen mit dem Mannschaftsrat erfolgt sei. Am 13. Dezember 2017 etwa zitierte der DFB seinen Generalsekretär Friedrich Curtius so: " Die Gespräche mit Kapitän Manuel Neuer und dem gesamten Mannschaftsrat waren stets fair, offen und völlig unkompliziert."

Der Mannschaftsrat als Gremium wird in seiner Bedeutung gering geschätzt, und das zurecht. Er wird weder zu Kadernominierungen noch zu Krisensitzungen noch zu Aufstellungsbesprechungen gesondert geladen. Klar ist aber auch, dass die Mitglieder des Mannschaftsrates Führungsspieler sind, sie in der Hierarchie oben stehen und vorangehen müssen.

Neuer, Khedira, Müller, Mats Hummels, Toni Kroos und Jerome Boateng bilden derzeit den Mannschaftsrat. Sie gehörten alle zur Startelf gegen Mexiko, sie gehören zu denen, die 2014 Weltmeister wurden, sie gehören zu denen, die beim Confed Cup im Sommer 2017 geschont wurden. Mit Ausnahme von Kroos sind sie zusammen 2009 Europameister mit der U21 geworden.

Alle Mitglieder aus der "Goldenen Generation"

Sie gehören also zur "Goldenen Generation" , die nun, auch das kam am Mittwoch zur Sprache, von der jüngeren, der "Generation Confed Cup" , bedrängt wird im Streit um die Startplätze. Im DFB ist zu hören, dass in den vergangenen Monaten nie zur Debatte stand, einen Confed-Cup-Sieger in den Mannschaftsrat zu benennen, etwa Julian Draxler, der den Pokal in St. Petersburg in die Höhe gestemmt hatte.

"Es gibt keine Gruppen: hier die Weltmeister, hier Confed-Cup-Sieger" , versicherte Neuer am Dienstag. Am Mittwoch versicherten dann Bierhoff und Müller, dass es keine Grüppchenbildung gebe, über die verschiedene Medien berichteten, in großem Stil die "Sport-Bild".

"Die Team-Chemie stimmt" , sagte Müller, ganz im Gegensatz etwa zur EM 2012, als es Reibungen zwischen den Blöcken aus Spielern des FC Bayern und Borussia Dortmund gegeben habe. Hummels, damals Sprachrohr der BVB -Fraktion, spielt nun bei den Münchnern, die somit auf vier Mitglieder des aktuellen Mannschaftsrates kommen. Der Einfluss des FC Bayern ist damit ein Spiegelbild der Fußballgesellschaft - zumindest, was die Prämienverhandlungen angeht.

Stand: 20.06.2018, 13:30