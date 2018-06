Nein, zufrieden sein konnten sie mit Goncalo Guedes nicht. Portugal nicht, Portugals Coach Santos nicht und Ronaldo auch nicht. Der Sturmpartner des portugiesischen Superstars war beim faszinierenden 3:3 im ersten Gruppenspiel gegen Spanien kein Faktor für Team Portugal. Und eine Hilfe für Ronaldo war er auch nicht. Für Coach Santos stellt sich vor dem zweiten Match gegen Marokko (20.06.2018) also mehr denn je die Frage: Wer kann die Position neben Ronaldo einnehmen?

Guedes versagen die Nerven

Zwei glasklare Möglichkeiten hatte der 21-jährige Guedes in der ersten Halbzeit gegen Spanien, zweimal versagten dem unerfahrenen Mann vor Spaniens Keeper David de Gea die Nerven. Der Flügelflitzer, der im Frühjahr 2017 für 30 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Paris St. Germain gewechselt war, konnte die Erwartungen noch nicht erfüllen, die von der Fachwelt in ihn gesetzt worden waren.

Nach einem halben Jahr im Prinzenpark musste er einsehen: An Kylian Mbappé und Neymar ist kein Vorbeikommen - er wurde an den FC Valencia ausgeliehen. Dort hat er sich für das portugiesische Nationalteam empfehlen können.

Silva bringt sich in Stellung

Aber es wurde im Auftaktspiel der Portugiesen gegen Spanien wieder deutlich, dass Guedes vor allem mental noch nicht so weit ist, dass er Superstar Ronaldo eine echte Hilfe sein könnte.

Also bringt sich dessen Backup André Silva wieder in Stellung. Im Auftaktspiel nach 80 Minuten für Guedes eingewechselt, formuliert der Angreifer des AC Mailand nun Ansprüche auf die Startelf: "Ich bin bereit, Cristiano vorne zu helfen" , sagt er. Und er präzisiert: "Wenn Cristiano auf dem Platz irgendetwas braucht, was ich für ihn tun könnte - dann mache ich das."

"Verteidige für Cristiano"

Und wie ein Ronaldo-Helfer seine Rolle sehen sollte, weiß Silva auch: "Wenn Cristiano vorne ist, kann ich mich fallen lassen und für ihn verteidigen. Wir verstehen uns blind. Wenn wir beide vorne sind, können wir uns gegenseitig Räume eröffnen."

Der 22-Jährige wurde in der Jugend des FC Porto ausgebildet, wechselte 2017 nach zwei Jahren und 24 Toren in 50 Spielen in Portos erster Mannschaft für 38 Millionen Euro nach Mailand. Dass Silva gegen Marokko in der Startformation stehen könnte, wurde wahrscheinlicher, als der Angreifer am Dienstag vom Team zur Vor-Pressekonferenz geschickt wurde.

"Marokko hat exzellente Spieler" dozierte Silva und meinte: "Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen." Silva will neben Ronaldo dafür sorgen, dass das nicht passiert.

Stand: 19.06.2018, 16:53