Vor seiner WM-Premiere mit Nigeria holte sich Gernot Rohr noch weltmeisterlichen Rat. Sein väterlicher Freund Aimé Jacquet triumphierte 1998 als Coach mit Frankreich bei der Heim-WM - und auf die Tipps eines solchen Erfolgstrainers verzichtet Rohr natürlich nicht. Vor dem Auftakt seiner Nigerianer in Gruppe D am Samstag (16.06.2018) in Kaliningrad gegen Kroatien ist er aber vielmehr als Stimmungsdämpfer gefordert.

Der Druck ist groß. "Es gibt 200 Millionen Menschen, die wollen, dass unser Nationalteam gewinnt" , sagt Rohr, "an oberster Stelle unser Präsident. Wir brauchen jedoch Bescheidenheit." Weil er weiß, dass er dem ehemaligen General Muhammadu Buhari, einst via Putsch an die Macht gekommen, nicht zu forsch widersprechen sollte, sagt er dann noch: "Wir wollen den Großen ein Bein stellen."

Problem: Mangelnde Disziplin

Rohr ist neben Bundestrainer Joachim Löw der einzige deutsche WM-Trainer. An die Besonderheiten Afrikas hat er sich längst gewöhnt. Schließlich hat der 64-Jährige gebürtige Mannheimer zuvor bereits Gabun, den Niger und Burkina Faso trainiert. Häufig redeten ihm wichtige Politiker rein. "Auch die Journalisten wollen Spieler ins Team schreiben, die Hektik ist enorm" , sagt er. Doch: "Ich entscheide autonom." Als die Stärken seiner Mannschaft sieht Rohr "Kreativität und Improvisation" . Die seien allerdings durch mangelnde Disziplin häufig nur die Hälfte wert.

Ndidi über Coach Rohr: "Wie ein Vater"

Dabei legt Rohr auf Disziplin und Ordnung seit seinem Amtsantritt im Sommer 2016 besonders großen Wert. Bei den Spielern kommt er dennoch gut an. "Er ist wie ein Vater für uns und wir wie seine Kinder" , beschreibt Mittelfeldspieler Wilfred Ndidi von Leicester City das Verhältnis: "Er gibt uns Ratschläge und bringt uns taktische Disziplin bei."

Das Wort Vater hört Rohr nicht so gerne. "Das ist ein großes Wort" , sagt er: "Ich bin eher der große Bruder und wir alle sind wie eine große Familie." Und als solcher muss man seine Spieler nicht nur auf dem Platz zur Ordnung rufen. Rohr musste im Sinne einer ordentlichen Vorbereitung auch Eingriffe in den Speiseplan vornehmen. Zum Beispiel bei der von seinen Spielern geliebten Ziegenfleischsuppe. Zu scharf, zu fettig. "Ich kann damit nicht immer einverstanden sein" , sagt Rohr.

"Noch ein langer Weg"

Der Afrika-Kenner glaubt, dass es auch in Russland höchstwahrscheinlich keinen Weltmeister vom afrikanischen Kontinent geben wird. Nicht eine afrikanische Mannschaft hat bisher bei einer WM das Viertelfinale überstanden. "Ich glaube, dass das noch ein langer Weg für die afrikanischen Nationen wird, denn die Voraussetzungen sind trotz vieler Verbesserungen in den vergangenen Jahren einfach nicht so gut wie in Europa oder Südamerika" , erklärt Rohr.

Bei aller Bescheidenheit rechnet sich Rohr bei der WM etwas aus. Er fürchtet bei allem Respekt auch nicht Argentinien und die EM-Überraschung Island. "Im November haben wir gegen Argentinien in einem Test 4:2 gewonnen, ohne Lionel Messi" , sagt Rohr: "Sie sind zwar Favorit in der Gruppe, aber schlagbar. Und Kroatien ist nicht schwächer als Argentinien. Aber es ist alles drin." Das wird ihm auch sein Freund Aimé Jacquet erzählt haben.

red/sid/dpa | Stand: 15.06.2018, 23:09