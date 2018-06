Einen Namen muss sich Keylor Navas schon lange nicht mehr machen. Das hat er vor vier Jahren bei der WM in Brasilien getan, als er mit katzenartigen Reflexen Europas Topklubs auf sich aufmerksam machte. "Wenn einem eine kostbare Ming-Vase aus dem Fenster des zehnten Stocks fällt" , schrieb die spanische Sportzeitung "AS" damals, "dann wünscht man sich unten auf der Straße Keylor Navas."

Elf Titel in vier Jahren

Nach der WM 2014 wechselte er zu Real Madrid. Nach schwierigem Start verdrängte Navas Spaniens Torhüterlegende Iker Casillas. Navas ist inzwischen 31 Jahre alt und ein Titelhamster geworden. Elf Trophäen hat der Nationalheld der Ticos in vier Jahren als Torwart bei Real Madrid gewonnen, darunter dreimal die Champions League.

Seine Zeit bei den Königlichen könnte nun aber ablaufen. Trotz eines Vertrages bis 2020 wird über Navas' Ablösung spekuliert. "Ich bin ruhig, ich habe vor, meinen Vertrag zu erfüllen" , sagte er jüngst. Aber wer weiß, mit einer weiteren imponierenden WM-Darbietung lässt sich der mächtige Präsident Florentino Perez vielleicht noch umstimmen. Zumal der Umgang mit ihm ein bisschen unfair ist. Glanzparaden sind beinahe Selbstverständlichkeiten, Fehler werden dagegen öffentlich fein säuberlich seziert.

"Der überbewerteste Torhüter im Weltfußball"

So haftet ihm der Makel an, für das "weiße Ballett" von Real nicht gut genug zu sein. Nachdem Navas zuletzt im Testspiel gegen England einen Fernschuss von Marcus Rashford nicht parieren konnte, ätzte Englands Ex-Nationalspieler Lee Dixon, Navas sei "der überbewerteste Torhüter im Weltfußball".

Auf dem Trainingsplatz in Sankt Petersburg wurde Navas von den Fans Costa Ricas dagegen frenetisch gefeiert. In seiner Heimat ist er ohnehin ein Volksheld. Er wechselte schon 2010 von seinem Jugendverein CD Saprissa nach Spanien. Über Albacete Balompie und UD Levante kam er zu den Madrilenen.

"Respekt erarbeitet"

Vor vier Jahren war Costa Rica die Sensation bei der WM in Brasilien, jetzt wollen die Helden von damals ein zweites Fußball-Märchen schreiben. "Wir wollen, dass die Geschichte Costa Ricas noch bedeutender wird" , sagt Navas: "Wir wollen noch besser sein als bei der letzten WM." Noch besser? Das würde das Halbfinale bedeuten.

Allerdings: Seit dem Viertelfinaleinzug vor vier Jahren wird keiner mehr die Ticos unterschätzen. "Dank unserer Stabilität und unserer Resultate haben wir uns Respekt erarbeitet" , sagt auch Trainer Ramirez: "Unsere Rolle hat sich verändert." Der Coach kann auf einen eingespielten Kader setzten, der im Vergleich zur WM vor vier Jahren fast identisch ist.

"Nicht die Relationen verlieren"

Das Team scheint in der komplizierten Gruppe E mit Brasilien, Serbien und der Schweiz einen Schritt weiter zu sein. Aus den Fehlern in der Vorbereitung habe man gelernt, versicherte Abwehrspieler Cristian Gamboa vor der Partie am Sonntag (17.06.2018) in Samara gegen Serbien. Nun gehe der Blick nach vorn. "Seit Beginn des Trainingslagers haben wir Serbien analysiert, Videos angesehen und wir wissen, wo sie uns treffen und wo wir angreifen können" , versicherte der Verteidiger von Celtic Glasgow: "Jetzt sind wir bei der WM und müssen zeigen, warum wir hier sind. Nicht nur, um dabei zu sein."

Doch Trainer Ramirez warnt. "Wir dürfen nicht die Relationen verlieren. Die Leistungsdichte in Serbien ist deutlich höher als bei uns" , sagt er zu den hohen Erwartungen in der Heimat. Die Serben präsentierten sich beim 5:1 gegen Bolivien vor einer Woche in Torlaune. Das soll ihnen gegen Navas nicht gelingen. "El Pulpo" , die Krake, nannte ihn die spanische Presse zwischenzeitlich. Auch Costa Rica wird hoffen, dass Navas wieder hält, als habe er acht Arme.

red/sid/dpa | Stand: 17.06.2018, 08:30